به گزارش خبرگزاری مهر، داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور در دومین نشست هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای کامل این قانون را از مهم‌ترین وظایف قانونی و سازمانی برشمرد و گفت: اجرای این قانون مورد تأکید مسئولان ارشد قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی است و لازم است علاوه بر انجام استعلام‌های مورد نیاز از دستگاه‌های متولی، تمامی قوانین و مقررات به‌صورت دقیق اجرا شود.

وی افزود: اقدامات انجام‌شده در استان‌ها باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و پیگیری شود که حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز به انعقاد قرارداد با شرکت‌های صاحب صلاحیت منجر شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور در پایان خاطرنشان کرد: گزارش روند اجرای این قانون در استان‌ها به‌صورت مستمر به وزیر جهاد کشاورزی ارائه می‌شود و دستگاه قضایی نیز با دقت، جزئیات اجرای این قانون را در کشور بررسی می‌کند.