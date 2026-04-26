ارتقاء رتبه فصلنامه دانشگاه تهران به چارک نخست Q۱ پایگاه اسکوپوس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، «مجلۀ پژوهش ادبیات معاصر جهان» وابسته به دانشگاه تهران در ارزیابی اسکوپس در سال ۲۰۲۶-۲۰۲۵ موفق به اخذ درجه (Q۱) شد.
کسب رتبه Q۱ بازتابی از نظام داوری دقیق، کیفیت بالای پژوهشهای منتشرشده در نشریه و افزایش ضریب استناد آن در جامعۀ علمی جهانی است.
این فصلنامه با دسترسیآزاد، در سال ۱۹۹۴ به همت دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران با عنوان «نشریۀ زبانهای خارجی» بنیانگذاری شد و بعدها برای بازتاب گستره و رویکرد نوین خود، عنوان کنونی را برگزید.
این نشریه مقالات نقد ادبی را به زبانهای فارسی و انگلیسی در حوزۀ ادبیات مدرن و معاصر پس از سال ۱۹۴۵ منتشر میکند.
