آیت الله محامی: دانشگاهیان باید پیشگام و راهبر باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی محامی ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از دانشگاهیان شهر زاهدان خاطرنشان کرد: رهبری عزیز در اولین پیامشان آیه «ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها» را آوردند یعنی «خداوند چیزی را در این جهان از بین نمیبرد مگر اینکه بهترش را یا حداقل مثلش را آفریده باشد» و این مطلب عجیبی است که ایشان که خود فرزند امام شهید و داغدار است، اینگونه آیه را تطبیق کردند که اگر خدای بزرگ، قائد و رهبر شهیدی را از ما گرفت، در عوض مردم را به صحنه آورد و لذا علیرغم همه مصیبتها، این امید را به خدای تبارک و تعالی داریم که بر اساس لطفش جبران کند و پیروزی و پیشرفتهایی برای کشور و ملت ما پیش بیاید.
امام جمعه زاهدان عنوان داشت: در سختی و مصیبت ماه رمضان و شهادتهایی که اتفاق افتاد من حس امیدواری داشتم که با این شرایط خدا قطعاً میخواهد کاری بکند همانند دوران دفاع مقدس که بعد از عملیات فتحالمبین، رزمندهای در مصاحبه با صداوسیما با بیان ساده خود گفت: فکر میکنم در عملیاتهای دیگر خدا ملائکه را برای کمک میفرستاد، اما در این یکی خودش به میدان آمده است و بر اساس آن مبانی، پیروزیهای روزافزون ایران و افتضاح و شکست دشمن قطعی است و انشاءالله با از بین رفتن رژیم جنایتکار صهیونیستی، برچیده شدن بساط پایگاههای آمریکایی و تثبیت اقتدار مقتدرانه ایران در تنگه هرمز، خلیج فارس و کشورهای منطقه ادامه خواهد یافت.
️نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان در نکته دوم بیانات خود به حضور مردم اشاره کرده و گفت: خداوند رهبر شهید را از ما گرفت، اما در عوض مردم را مبعوث کرد و میبینیم که ۵۰ شب است شب و روز مردم در صحنه حضور دارند و این تنها در داخل کشور نیست؛ در کشوری مثل پاکستان جمعیت تجمعات گاهی بیشتر از ماست و این موج به برکت خون شهید فراگیر شده است و در چنین فضایی که مردم مبعوث شدهاند، جامعه دانشگاهی چون جمع فرهیختگان است، انتظار از آن بیشتر و متفاوت تر است و اگر مردم مبعوث شدند، دانشگاهیها باید چند گام جلوتر باشند تلاش بیشتر داشته باشند و راهبری کنند.
️وی با اشاره به لزوم پیشگامی دانشگاهیان افزود: واقعیت این است که جامعه دانشگاهی یکدست نیست؛ همانطور که در مردم هم اینگونه است و ما هم مردمی را داریم که با شور و نشاط در صحنه حاضر هستند و در مقابل عدهای را هم داریم که در فتنه دیماه ۴۰۴ در خیابان شرارت میکردند، اما اکنون با حضور پرشور مردم دیگر جرئت عرض اندام ندارند پس بخش اول کار ما این است که جامعه همراه دانشگاهی را به تلاش بیشتر واداریم تا قادةً الی طاعتک (پیشوا و راهبر) باشند و دیگران را به دنبال خود بکشانند.
️آیتالله محامی با اشاره به تحول در اقشار مختلف مردم تصریح کرد: یک تحول بزرگ و انقلاب فرهنگی در مردم رخ داده است و همه رقم آدم با همه سوابق مذهبی و حتی ضد انقلابی پای کار آمدهاند و این یک معجزه است که بدون زحمت ما و تنها با خون شهدا رخ داد و خداوند در قرآن به پیامبر میفرماید اگر تمام امکانات زمین را خرج میکردی نمیتوانستی بین دلها الفت ایجاد کنی، اما خدا این کار را کرد و این تجلی قدرت خداست که توطئهها را خنثی و دلهای دوستان را امیدوار و دشمنان را ناامید کرد و دشمنان چون عقلشان مادی است، تمدن ایران اسلامی را نمیشناسند و نقشههایشان به شکست میانجامد.
️وی با تأکید بر شعار «ایران قوی» افزود: عامل قدرت، علم و پیشرفت است و متأسفانه ما با آسیب کاهش انگیزهها مواجهیم و اساتید و دانشجویان در فضای دانشگاهی و مجازی با کاهش انگیزه روبهرو شدهاند که این آسیب ممکن است اکنون صدا نکند، اما در نسل بعد خود را نشان میدهد و باید این شور انقلابی با شعور و معارف دینی همراه شود تا بصیرت ماندگار شود و کسی که ایمانش قوی باشد، دیگر دنبال نمره کذایی و مدرک مجازی نیست، بلکه دنبال حقیقت رشد علمی است؛ همانطور که نخبگان ما در نانو و صنایع نظامی و... با کار جهادی پیشرفت ایجاد کردهاند.
️آیتالله محامی در پایان با تأکید بر نقش خواص و نخبگان خاطرنشان کرد: همیشه مردم جلوتر از خواص بودهاند؛ تلاش کنیم خواص عقب نمانند و اگر کار خالصانه باشد، خداوند به آن برکت میدهد همانطور که امیرالمؤمنین (ع) فرمودند کاری که خدا قبول کند کم شمرده نمیشود مانند داستان مادر حضرت مریم که نذر کرد فرزندش در خدمت عبادت باشد و خداوند با قبول حسن، مریم (س) را چنان رشد داد که پیامبر خدا به مقام او غبطه خورد و انشاءالله خداوند کارهای ما را به قبول حسن بپذیرد و شاهد شکوفایی بیش از پیش جامعه دانشگاهی باشیم.
