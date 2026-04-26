  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

هنرمند پیشکسوت سیستان و بلوچستان: متولیان فرهنگی هنرمندان را ببینند

هنرمند پیشکسوت سیستان و بلوچستان: متولیان فرهنگی هنرمندان را ببینند

زاهدان- طراح و گرافیست باسابقه سیستان و بلوچستان از متولیان فرهنگی خواست با برگزاری نمایشگاه‌ها و نقد آثار، زمینه دیده شدن و پیشرفت هنرمندان استان را فراهم آورند.

سعید محمد شه بخش در گفت و گو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش ایمان و معنویت در خلق آثار هنری، از متولیان فرهنگی خواست با برگزاری نمایشگاه‌ها و نقد آثار، زمینه دیده شدن و پیشرفت هنرمندان استان را فراهم آورند.

طراح و گرافیست باسابقه سیستان و بلوچستان با اشاره به جایگاه معنویت در فرآیند آفرینش هنری گفت: من پیش از هر طراحی و نقاشی، وضو می‌گیرم و تاکنون هیچ اثری بدون وضو خلق نکرده‌ام. این رویه در میان اساتید بنامی همچون استاد مرتضی ممیز، پدر گرافیک ایران، و دیگر هنرمندان بزرگ نیز جاری بوده است.

وی افزود: اگر اثر هنری دیده نشود، مورد نقد و بررسی قرار نگیرد و در معرض قضاوت اهل فن قرار ننشیند، هنر معنا پیدا نمی‌کند. بنابراین از مسئولان فرهنگی استان انتظار می‌رود با برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، زمینه معرفی اساتید و هنرمندان جوان را فراهم سازند.

این هنرمند پیشکسوت با اشاره به تجربه برگزاری نمایشگاه خوشنویسی در پاکستان و عمان تصریح کرد: حضور هنرمندان استان در عرصه‌های بین‌المللی تأثیر بسزایی در معرفی فرهنگ و هنر ایران اسلامی دارد و باید این روند تداوم یابد.

کد مطلب 6811794

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      قشر فرهنگی جامعه همیشه زیر دست پای بقیه له میشه

    پربازدیدها

    پربحث‌ها