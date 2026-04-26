به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی موحدیراد گفت: در پی پافشاری دستگاه قضایی بر میثاق خود با ملت و اجرای قاطعانه عدالت، یکی از عناصر اصلی و مزدور گروهک تروریستی جیشالظلم که نقش مؤثری در عملیاتهای تروریستی علیه مدافعان امنیت و ایجاد ناامنی در استان داشت، به سزای اعمال خود رسید.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان افزود: اجرای این حکم، پیامی روشن به مزدوران استکبار و گروهکهای تروریستی است که هر دست پلیدی که به قصد تعرض به امنیت و آرامش این مرز و بوم دراز شود، توسط پنجه مقتدر عدالت قطع خواهد شد.
موحدیراد ادامه داد: ما به مردم شریف و صبور سیستان و بلوچستان قول داده بودیم که در جبهه مبارزه با تروریسم عقبنشینی نخواهیم کرد و امروز این اقدام، بخشی از وفای به عهد دستگاه قضایی در حمایت از حقوق عامه است.
روابط عمومی دادگستری کل سیستان و بلوچستان نیز در پایان بر هوشیاری کامل دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی تأکید کرده و اعلام داشت که راه شهدا در صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با قدرت ادامه خواهد یافت.
