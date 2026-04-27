۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۸

دستگیری عامل تیراندازی در خاش

خاش - فرمانده انتظامی خاش از دستگیری عامل تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا نورا صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در سطح شهرستان و ایجاد رعب، وحشت در میان مردم، رسیدگی به موضوع جهت دستگیری عامل یا عاملان تیراندازی در دستور کار ماموران قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان خاش افزود: ماموران کلانتری ۱۱ شهرستان خاش با اقدامات فنی پس از هماهنگی های لازم موفق به شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی در عملیاتی منسجم شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم دستگیر شده انگیزه خود را اختلاف شخصی عنوان که تحقیقات جهت کشف سلاح مورد استفاده کماکان ادامه دارد.

