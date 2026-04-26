معصومه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بحث کمکهزینه ازدواج جامعه هدف بهزیستی اظهار کرد: در مراکز مثبت زندگی کپی سند ازدواج مددجو گرفته میشود و به محض وصول اعتبار از تهران کمکهزینه واریز میشود.
وی تصریح کرد: بهزیستی در سه مرحله میتواند پرداخت کمکهزینه جهیزیه را انجام دهد، که شامل کمک از طریق اعتبارات ابلاغی سازمان بهزیستی کشور، کمک خیرین و اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی شرکت نفت میباشند.
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری افزود: سال گذشته شرکت نفت ۱۵ میلیارد تومان کمکهزینه جهیزیه به بهزیستی استان پرداخت کرد و ۵ میلیارد هم خیرین به این امر اختصاص دادند که به مددجویان بهزیستی پرداخت شد.
محمدی بیان داشت: اسناد و مدارک ازدواج توسط دایره مددکاری بهزیستی از جامعه هدف دریافت میشود و درصورت وصول اعتبار بین شهرستانهای ۱۲ گانه توزیع و مدارک برای تشکیل پرونده ارسال و کمکهزینه به حساب متقاضیها واریز میشود.
وی عنوان داشت: هدف ما در بهزیستی ارتقاء توانمندی و زندگی مستقل جامعه هدف است و بنابراین در اموری مانند تسهیلات اشتغالزایی، کمکهزینه مسکن و کمکهزینه جهیزیه سه اولویت سازمان بهزیستی است.
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: پایان هر سال به اکثر متقاضیانی که در نوبت دریافت کمکهزینه جهیزیه هستند، هزینه پرداخت میشود.
نظر شما