مدیرکل کار لرستان با خانواده شهیدان «سفیدپری» دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه به مناسبت هفته کارگر، «احمد توصیفیان»، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه «سرهنگ نریمانی» رییس سازمان بسیج کارگری، موسیوند نماینده جامعه کارگر و رحیمی معاون اجتماعی اداره کل، با حضور در منزل خانواده معظم شهیدان والامقام «یوسف سفیدپری» و «علیرضا سفیدپری»، با این خانواده معزز دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار «توصیفیان» با گرامیداشت یاد و خاطره این دو شهید والامقام که در جریان تخریب ساختمان سازمان جهاد کشاورزی بر اثر حملات آمریکایی- صهیونی به فیض عظیم شهادت نائل شدند، گفت: امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار، مجاهدت و ازخودگذشتگی شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنها است

خانواده معظم شهیدان «سفیدپری» ضمن قدردانی از حضور مدیرکل و همراهان، نکاتی از روحیات، سیره و مجاهدت‌های این دو شهید گرانقدر را بازگو کردند.

در پایان، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به روح مطهر شهیدان «یوسف سفیدپری» و «علیرضا سفیدپری»، لوح تقدیر به رسم تجلیل از سوی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان به خانواده معظم این شهیدان والامقام اهدا شد.