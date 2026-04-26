تمام مسابقات شطرنج مزین به نام شهدای جنگ تحمیلی سوم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شادی پریدر جمع شطرنجبازان مسابقات ریتد سریع هفتگی ویژه بزرگداشت شهیده نرگس قربانزاده شبستری با تاکید بر این که یاد و نام شهیده نرگس قربانزاده شبستری همیشه در قلب ما زنده و جاوید است اظهار داشت: همه ما مدیون خون شهدا هستیم و همواره باید تلاش کنیم در راستای آرمانهایشان گام برداریم. شهدای جنگ هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه و جنگ سوم همگی برای حفظ این آب و خاک جان خودشان را فدا کردند.
وی ادامه داد: در جنگ سوم هم شهدای نظامی داشتیم که پای لانچر شهید شدند و هم شهدایی که در منزل مسکونی یا محل کار خود به درجه رفیع شهادت رسیدند. اگر ما امروز امنیت داریم این امنیت ناشی از فداکاری عدهای است که جان خودشان را وقف ایران و ایرانی کردند و اگر آنها نبودند ما هم نبودیم. همه میدانیم که هیچ دشمن بیگانهای دلسوز کشور ما نیست و پیشرفت و آبادانی وطن جز با تلاش خودمان میسر نخواهد شد.
پریدر با اشاره به اقدامات فدراسیون در ایام جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: در این ایام به آسیب دیدگان جنگ و امدادگران زحمتکش هلالاحمر بستههای فرهنگی که شامل صفحه و مهره شطرنج و موارد دیگر بود را اهدا کردیم. همچنین قصد داریم برای نیروهای هلالاحمر در آینده برگزاری مسابقات و کلاسهای آموزشی شطرنج را داشته باشیم.
شهیده نرگس قربانزاده شبستری از ورزشکاران مستعد رشته کاراته به همراه علیرضا قربانزاده شبستری و سمانه قیاسی (پدر و مادر) در جریان حملات رژیم صهیونی و آمریکا به خاک کشورمان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
در حاشیه مسابقات ریتد سریع هفتگی ویژه بزرگداشت شهیده نرگس قربانزاده شبستری فدراسیون شطرنج در مراسمی از مقام و جایگاه شامخ این شهدای گرانقدر تجلیل کرد.
علاوه بر رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران، برادر، مادربزرگ و پدربزرگ شهیده نرگس قربانزاده شبستری و جمعی از شطرنجبازان برتر کشور در این مراسم حضور داشتند.
