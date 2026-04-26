پوریانی: رسیدگی قاطع به پرونده های خاص ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در نشست فصلی رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان، با تاکید بر رسیدگی دقیق، سریع و قاطع به پروندههای خاص، گفت: صدور احکام متقن و مستحکم در این راستا از جمله مطالبات به حق مردم است که مورد توجه ویژه دادگستری مازندران قرار دارد.
وی با تقدیر از خدمات بی وقفه و مستمر قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان طی سال گذشته و جنگ رمضان، لزوم اجرای دقیق سند تحول قضایی در دادگستری استان را مورد توجه قرار داد و افزود: محاکم قضایی دادگستری مازندران در حوزه رسیدگی به پروندهها طی سال گذشته از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با انتقاد از وضعیت نابسامان برخی پارکینگهای توقیفی در سطح استان، بر لزوم ساماندهی فوری این پارکینگها تاکید و گفت: اقدامات خوبی در این خصوص صورت گرفته؛ ولی باید نواقص موجود در همه پارکینگهای توقیفی سراسر استان به شکل کامل مرتفع شود.
پوریانی همچنین لزوم توجه به موضوع حفظ و احیای حقوق عامه را مهم و پر اهمیت برشمرد و افزود: در بسیاری از شهرهای مازندران، مردم نسبت به عملکرد شهرداریها مطالبات و اعتراضات به حقی دارند که دستورات لازم برای پیگیری قانونی این موارد به دادستانهای سراسر استان مازندران صادر شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین بر اهمیت حسن خلق، برخورد خوش و تکریم مراجعان به دستگاه قضایی استان تاکید کرد و گفت: درب اتاق مسئولان دادگستری باید به روی مراجعان باز باشد و سخنان و درخواستهای آنها مورد توجه و استماع قرار گیرد.
پوریانی لزوم اجرای به هنگام احکام قضایی را نیز مهم و موثر دانست و افزود: اجرای احکام به ویژه در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز بسیار مورد توجه است؛ ضمن اینکه دستورات لازم از سوی دادستانهای سراسر استان، به متولیان این حوزه مانند جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، جهت انجام اقدامات پیشگیرانه و عمل به وظایف و تکالیف، صادر شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: معاونین ناظر و همچنین روسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان باید بر روند رسیدگی به پروندهها در حوزه متبوع خود نظارت جدی داشته باشند.
