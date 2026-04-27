به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مرشدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال گذسته ۱۷ هزار و ۵۰۰ پرونده در همدان منجر به سازش شد، اظهار کرد: حوزه قضایی سردرود با ۵۶ درصد سازش در سال گذشته در سطوح بالای کشوری در صلح و سازش قرار دارد.

وی با بیان اینکه این میزان از سازش، نشان می‌دهد که شوراهای حل اختلاف نقش اثرگذاری در ایجاد صلح، کاهش اختلافات و آرام‌سازی فضای اجتماعی داشته‌اند، افزود: تلاش اصلی این شوراها بر آن است تا اختلافات در مسیر تفاهم و گفتگو حل شود و تا حد امکان از ورود پرونده‌ها به مراحل طولانی دادرسی جلوگیری گردد.

معاون حل اختلاف دادگستری استان همدان با بیان اینکه حوزه معاونت حل اختلاف از چهار بخش اصلی تشکیل شده است، بیان کرد: این چهار بخش شامل شورای حل اختلاف، ستاد صبر و بخش داوری و میانجی‌گری هستند که هر کدام با رویکردی تخصصی برای مصالحه، کاهش حجم پرونده‌های قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی فعالیت می‌کنند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه رسالت شورای حل اختلاف، ایجاد آرامش اجتماعی، تقویت فرهنگ گفت‌وگو و سازش، و کمک به ترمیم روابط خانوادگی و اجتماعی میان مردم است، ادامه داد: شوراها با تکیه بر اصل صلح و گذشت، گام مؤثری در کاهش هزینه‌های مادی و معنوی ناشی از دعاوی و اختلافات برمی‌دارند.

مرشدی همچنین با اشاره به جایگاه قانونی و اجتماعی شوراهای حل اختلاف گفت: امروز شوراها نه‌تنها بازوی کمکی دستگاه قضایی در رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها هستند، بلکه نقش فرهنگی مهمی در ترویج مدارا، بخشش و اخلاق اجتماعی ایفا می‌کنند و تقویت این شوراها به معنی تقویت وحدت، کاهش تنش‌های اجتماعی و حفظ امنیت روانی در جامعه است.

وی از مردم خواست تا در هنگام بروز اختلاف، از مسیر صلح و گفتگو و از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای رفع مشکلات خود استفاده کنند؛ چرا که این مسیر نه‌تنها به تسریع حل دعاوی کمک می‌کند، بلکه آثار مثبت آن در تحکیم روابط انسانی و حفظ آرامش عمومی جامعه نیز مشهود است.