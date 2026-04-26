به گزارش خبرنگار مهر به نقل از نیویورک پست دهها شعبه از فستفود زنجیرهای هاردیز در ۹ ایالت آمریکا پس از آنکه شرکت «ایآرسی برگر» به عنوان خریدار امتیاز این برند درخواست ورشکستگی فصل هفتم را ثبت کرد تعطیل میشوند.
این شرکت که یکی از بزرگترین بهرهبرداران رستورانهای هاردیز محسوب میشود در حال تصفیه داراییهای خود است و قصد دارد ۷۷ شعبه این فستفود را در ایالتهای آلاباما، فلوریدا، جورجیا، ایلینوی، کانزاس، میزوری، مونتانا، کارولینای جنوبی و وایومینگ تعطیل کند.
بر اساس این گزارش درآمد حاصل از انحلال این شعبهها و فروش داراییهای شرکت برای پرداخت بدهی به طلبکاران توزیع میشود.
این بحران پس از یک مناقشه حقوقی چندماهه میان شرکت «ایآرسی برگر» و هاردیز رخ میدهد و هاردیز اعلام کرده است این امتیازدار بیش از ۶.۵ میلیون دلار بدهی معوق بابت کارمزد و حق امتیاز به این شرکت دارد.
اسناد مورد استناد مجله پیپل نشان میدهد شرکت «ایآرسی برگر» بیش از ۲۹ میلیون دلار بدهی دارد و به بیش از ۵ هزار فرد و نهاد بدهکار است.
هاردیز در نوامبر گذشته علیه این شرکت شکایت ثبت کرد و آن را به نقض قرارداد به دلیل پرداخت نکردن بدهیهای مربوط به قرارداد فرنچایز متهم کرد.
این شرکت در متن شکایت اعلام کرد تلاش کرده است با «ایآرسی برگر» برای حل مشکل پرداختها همکاری کند و به توافقی درباره برنامه پرداخت بدهیهای معوق دست پیدا کند.
با این حال هاردیز اعلام کرده است شرکت «ایآرسی برگر» از ورود به توافق بازسازی بدهی خودداری کرده است و با وجود انجام پرداختهای جزئی دورهای مجموع بدهی آن به صورت هفتگی افزایش پیدا کرده است.
بر اساس این شکایت هاردیز در ماه سپتامبر گذشته قراردادهای فرنچایز خود با «ایآرسی برگر» را فسخ کرده است اما به این شرکت اجازه داده است تا زمان یافتن خریدار جدید به اداره رستورانها ادامه دهد.
این اجازه مشروط به آن بوده است که شرکت «ایآرسی برگر» پرداختهای خود را بهروز نگه دارد.
هاردیز همچنین اعلام کرده است این شرکت با وجود نشانههای سوددهی رستورانها نتوانسته است تعهدات مالی خود را انجام دهد.
