بهره برداری از ۵ رام قطار ملی تا پایان سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شیخطاهری درباره روند ساخت قطار ملی اظهار کرد: تاکنون دو رام قطار ملی تحویل داده شده که یکی از آنها در خط ۴ مترو و دیگری در خط ۲ در حال تردد و بهرهبرداری است.
وی با بیان اینکه رام دوم در ایام جنگ تحویل داده شد و بلافاصله وارد چرخه بهرهبرداری شد که اتفاق قابل توجهی به شمار میرود، ادامه داد: رام نخست که در دیماه تحویل شده، تاکنون بیش از ۳۰ هزار کیلومتر پیمایش داشته است. هر دو رام قطار در حال حاضر در خطوط ۲ و ۴ مترو همانند سایر قطارها بهطور منظم در حال سرویسدهی هستند و عملکرد مطلوبی از خود نشان دادهاند.
مدیرعامل شرکت واگن سازی تهران افزود: روند تولید سایر قطارها نیز ادامه دارد و برنامهریزی شده که تا پایان سال جاری، پنج رام قطار دیگر بهصورت تدریجی آماده بهرهبرداری شوند.
وی گفت: در حال حاضر یک رام قطار در کارخانه در مراحل نهایی ساخت قرار دارد و فکر میکنم تا تابستان وارد چرخه بهرهبرداری خواهد شد. همچنین تلاش میشود پس از آن، رامهای بعدی نیز به تدریج تکمیل و وارد ناوگان شوند.
شیخطاهری افزود: ارزش هر قطار متروی ۷ واگنه در شرایط فعلی حدود یک همت است و روند تولید با توجه به برنامهریزیهای انجامشده ادامه خواهد داشت.
