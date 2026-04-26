به گزارش خبرنگار مهر، نورالله طاهری، فرماندار اسلامشهر، روز شنبه در نشستی با اصحاب رسانه که با حضور معاون عمرانی فرماندار، شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی این شهر برگزار شد، از نقش بی‌بدیل خبرنگاران در مدیریت افکار عمومی تقدیر کرد.

به گفته آقای طاهری، خبرنگاران اسلامشهر نه تنها اخبار را به‌روز و درست به مردم ارائه کردند، بلکه در مواجهه با برخی کوتاهی‌ها و تندروی‌ها نیز انصاف را رعایت کرده و از قلم‌فرسایی جانب‌دارانه پرهیز نمودند.

فرماندار اسلامشهر افزود: در دو ماه گذشته، مسئولان نیز در کنار مردم و در تجمعات شبانه حاضر بودند و این همراهی در جهت وحدت و هماهنگی با ولی امر مسلمین و مسئولان کشور بوده است.

او تأکید کرد: با وجود تمام مشکلات، کار در شهرستان تعطیل نشده و پروژه‌های مهمی از جمله عملیات زیرساختی در حال اجراست.

طاهری گفت: ممکن است اجرای یک کار زیرساختی دو سه روز ترافیک و زحمت برای مردم داشته باشد، اما همراهی و همکاری شما و مردم است که این مسیر را هموار می‌کند.

فرماندار اسلامشهر در ادامه با اشاره به تحولات بین‌المللی اظهار داشت: امروز در دنیا جایگاه ایران اسلامی به شکل دیگری تعریف شده است. همه سیاستمداران دنیا به دنبال تعریف جدیدی از جایگاه کشور ما هستند.

او افزود: این اقتدار در حال بروز جهانی است و از خبرنگاران خواست این افتخار را با قلم‌هایشان روایت کنند.

طاهری با یادآوری تحولات روزهای گذشته تصریح کرد: مردم و رهبری مدیریتی بی‌نظیر داشتند و نتیجه آن را می‌بینیم که کشور در حالت جنگ نیز به خوبی اداره می‌شود.

او در پایان با تأکید بر لزوم تکریم ارباب رجوع خاطرنشان کرد: از همه مسئولین شهرستان خواهش می‌کنم اگر یک ارباب رجوع به ما مراجعه کرد، واقعاً به او به عنوان ارباب نگاه کنیم، حتی اگر حرف درستی هم نزد؛ چون مردم ارباب ما هستند.

وی گفت: مردم ایران در جنگ تحمیلی پیروز شدند و تحلیلگران جهانی به این نتیجه رسیده‌اند که ملت ایران، ملتی متفاوت در جهان است.