توقیف ۱۷ دستگاه خودروی شوتی در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی سنچولی صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: در پی اجرای طرح برخورد با خودروهای شوتی سوار در طی هفته گذشته، مأموران پلیس زابل، تعداد ۱۷ دستگاه خودروی متخلف را که با نصب تجهیزات و دستکاری غیر متعارف در وسیله نقلیه خود، با ایجاد صدای ناهنجار، حرکات نمایشی و مخاطره آمیز، موجب سلب آرامش و آسایش شهروندان شده بودند را بر اساس قانون توقیف و روانه پارکینگ کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل با اشاره به پلمب تعمیرگاهی که نسبت به فروش و نصب تجهیزات آلودگی صوتی بر روی خودروها فعالیت داشت، افزود: خودروهای شوتی به واسطه تخطی از قوانین و مقررات، تلفات جانی و مالی بسیاری را در سال‌های اخیر به بار آورده‌اند و به همین لحاظ پلیس با قاطعیت با این خودروها برخورد خواهد کرد.