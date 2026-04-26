دانش آموز:نامگذاری مدارس به نام شهدای میناب، باعث افتخار نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانشآموز، فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش پیشوا، در نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان از نامگذاری یکی از اماکن آموزشی شهرستان به نام «مدرسه شجره طیبه» خبر داد.
به گفته آقای دانشآموز، این اقدام در پی حادثه تلخ میناب انجام میشود؛ جایی که دانشآموزان بیگناه با امید به آیندهای روشن راهی مدرسه شدند و به گفته او «ناجوانمردانه مورد تهاجم دشمن قرار گرفتند».
فرماندار پیشوا افزود: شهادت این دانشآموزان داغی است که سالیان سال بر دل امت اسلام باقی میماند.
او با تقدیر از اقدام شایسته اعضای شورای شهر و شهرداری برای نامگذاری یکی از میادین پیشوا به نام «شهدای میناب»، تصریح کرد: این نامگذاریها، سند افتخار نظام اسلامی و مایه ننگ و ذلت دشمنانی است که ادعای ابرقدرتی دارند اما به کودکان و دانشآموزان رحم نمیکنند.
فرماندار پیشوا در ادامه به مشکلات نظام آموزشی اشاره کرد و گفت: هرچند آموزش مجازی تا حدی خلأ را پر کرده، اما هرگز جایگزین آموزش حضوری نخواهد شد.
او از تلاش معلمان و مدیران مدارس پیشوا در دوران اخیر تقدیر کرد و افزود: معلمان ما با وجود تمام مشکلات، پای کار آموزش دانشآموزان ایستادهاند و حتی آمادگی ارائه خدمات حضوری دارند. اما مشکل اصلی، جایگاه و معیشت معلم است.
