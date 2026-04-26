خون شهدای «جنگ رمضان» ضامن پیروزی نهایی ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر یکشنبه در دیدار با خانواده های معظم شهدای جنگ رمضان در شهرستان دره شهر با تمجید از پیشینه ایثارگری مردم دره‌شهر اظهار داشت: ما قدردان ایثار این شهدا و صبوری خانواده‌های آنان هستیم؛ چرا که شهدا متعلق به تمام ملت ایران هستند. این عزیزان با تقدیم خون پاک خود، با خدای خویش معامله کردند و همین جان‌فشانی‌ها بود که امروز ابرقدرتی آمریکا را به زانو درآورده است.

امام جمعه ایلام در پایان تأکید کرد: این شهدا افتخار شهرستان، استان و کشور هستند و ما در برابر عظمت خانواده‌های آنان سر تعظیم فرود می‌آوریم.

در برنامه‌ای معنوی و صمیمانه، حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، به همراه امام جمعه دره‌شهر، فرماندار، فرمانده سپاه ناحیه، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از مسئولان، با خانواده معظم ۵ شهید سرافراز جنگ رمضان؛ شهیدان والامقام «محمدامین اولاد»، «سعید زینی‌وند»، «محمد سیفی»، «سیاوش بیرانوند» و شهیده «سیده گوهر هاشمی» دیدار و گفت‌وگو کردند.