  1. استانها
  2. همدان
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

کودک سه‌ساله هشتاد و ششمین شهید جنگ رمضان در همدان

همدان-«محمدحسین دهقانی دیلانچی» کودک سه ساله که در حملات دشمن جنایتکار به همدان مجروح شده بود، پس از ۳۶ روز به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران همدان، شهید «محمدحسین دهقانی دیلانچی» کودک سه ساله در حمله هوایی ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در حالی که در تاریخ ۲۴ اسفند از پل هوایی میدان سپاه (چراغ قرمز) در حال تردد بود، مجروح شد و پس از ۳۶ روز بستری بودن در بیمارستان، سرانجام در ۳۱ فروردین به فیض شهادت نائل آمد.

مراسم وداع با این شهید خردسال شامگاه چهارشنبه ۲ اردیبهشت پس از نماز مغرب و عشا در امام‌زاده عبدالله همدان برگزار می‌شود و مراسم تشییع و تدفین نیز فردا پنجشنبه در شهر کرمانشاه انجام خواهد شد.

کودکی که هنوز فرصت بازی و خنده را نیافته بود، اما نامش برای همیشه در فهرست نورانی شهدا ماندگار شد و یاد معصومانه‌اش تا همیشه در دل‌های این سرزمین جاودانه خواهد ماند.

کد مطلب 6807854

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها