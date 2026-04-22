به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران همدان، شهید «محمدحسین دهقانی دیلانچی» کودک سه ساله در حمله هوایی ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در حالی که در تاریخ ۲۴ اسفند از پل هوایی میدان سپاه (چراغ قرمز) در حال تردد بود، مجروح شد و پس از ۳۶ روز بستری بودن در بیمارستان، سرانجام در ۳۱ فروردین به فیض شهادت نائل آمد.

مراسم وداع با این شهید خردسال شامگاه چهارشنبه ۲ اردیبهشت پس از نماز مغرب و عشا در امام‌زاده عبدالله همدان برگزار می‌شود و مراسم تشییع و تدفین نیز فردا پنجشنبه در شهر کرمانشاه انجام خواهد شد.

کودکی که هنوز فرصت بازی و خنده را نیافته بود، اما نامش برای همیشه در فهرست نورانی شهدا ماندگار شد و یاد معصومانه‌اش تا همیشه در دل‌های این سرزمین جاودانه خواهد ماند.