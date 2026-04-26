دهه کرامت؛ فرصتی برای بازخوانی سیره کریمانه اهل بیت(ع)

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-راضیه سالاری: کرامت، عنوان ده روزی است که از سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) آغاز می شود و تا میلاد باسعادت برادرشان، امام رضا(ع) (یازدهم ذیقعده) ادامه می یابد. این مناسبت که در تقویم رسمی کشور ثبت شده، فرصتی برای تبیین فضایل و کرامات اهلبیت(ع) و بزرگداشت جایگاه خواهر و برادر در سیره اسلامی است.

شعار محوری این روزها «خدمت کریمانه» نام گرفته و هدف آن، پیوند میان معنویت و خدمت به جامعه با تأسی از سیره رضوی ارزیابی میشود. مبدأ و مقصد این دهه، دو بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) در قم و امام رضا(ع) در مشهد است که زائران بسیاری را در خود جای میدهد.

در این روز های مبارک کاروان زیر سایه خورشید در تمامی نقاط دور و نزدیک استان هرمزگان حضور پیدا می کند و عطر حرم رضوی را در خانه های مردم عطرآگین می کند، بخشی از این سفر دیدار با خانواده شهدا و به خصوص شهدای مدرسه شجره طیبه میناب که به دست شقی ترین اشقیا به شهادت رسیدند نیز است‌.

امام جمعه سیریک: الگوی تعالی دختران نیاز امروز جامعه است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری با اشاره به رسالت انقلاب اسلامی در احیای جایگاه بانوان، گفت: جهان امروز تشنه الگوی تعالی دختران مبتنی بر اسلام ناب است و بر اساس گزارش‌های معتبر، کشورهای اروپایی به محیطی خطرناک برای زندگی زنان تبدیل شده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری، امام جمعه سیریک، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احیای نگاه تکریمی قرآن به جایگاه بانوان، یکی از مهم‌ترین رسالت‌های ذاتی انقلاب اسلامی است.

وی افزود: اسلام دارای الگوی تعالی دختران مبتنی بر ویژگی‌های فطری و تکوینی آنان است که می‌توان آن را به جهان تشنه امروز ارائه داد.

امام جمعه سیریک با اشاره به آمارهای منتشرشده از کشورهای غربی، تصریح کرد: به اعتراف رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی، اروپا برای زنان به جهنم تبدیل شده است. حدود نیمی از زنان اروپا مورد تعرض جنسی قرار گرفته‌اند و کشورهایی مانند سوئد و دانمارک در این شاخص‌ها وضعیت بحرانی دارند.

سالاری سه مسأله اساسی در حوزه تربیت دختران کشور را شامل فقدان الگوی تربیتی جامع، نبود الگوی اختصاصی دختران و نگرش‌های غیرصحیح مبتنی بر فمینیسم برشمرد.

وی روش دستیابی به الگوی تعالی دختران را در سه گام «استخراج اصول و مبانی از منابع وحیانی»، «کشف نیازها و کشش‌های دختران» و «شناخت نقش‌های چهارگانه دختری، همسری، مادری و اجتماعی» دانست.

خطیب جمعه سیریک در پایان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره لزوم اجرای سند تحول آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: امروز به واسطه گشایش عرصه‌های حضور اجتماعی زنان پس از انقلاب، تدوین و ترویج الگوی تعالی دختران یک ضرورت جدی برای نظام تعلیم و تربیت کشور است.

امام جمعه جاسک: دهه کرامت فرصت تمرین حیات کریمانه است

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری با اشاره به فرارسیدن دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع)، گفت: حقیقت کرامت، مهار هوای نفس و دوری از بدی‌هاست و دهه کرامت فرصتی برای تمرین حیات کریمانه و نزدیکی به اهل بیت(ع) می‌باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری، امام جمعه جاسک، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک دهه کرامت و ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) و امام رضا(ع)، اظهار داشت: دهه کرامت، دهه اقتدا به مکرمین است و انسان باید تلاش کند تا خود را به افرادی که اهل کرامت هستند متصل نماید.

وی افزود: در روایات آمده است که حقیقت کرامت، مهار کردن هوای نفس و بازداشتن خود از حرام‌ها و بدی‌هاست و این فاصله بین دو ولادت، فرصتی مناسب برای نزدیک شدن به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) می‌باشد.

امام جمعه جاسک با اشاره به اینکه بهترین شکرگزاری برای نعمت اهل بیت(ع)، حرکت در مسیر آنان است، تصریح کرد: دهه کرامت موسمی برای تمرین حیات کریمانه است و صفاتی مانند خوش‌برخوردی، دوری از حسادت، عزت‌طلبی، صداقت، وفای به عهد و قناعت از ویژگی‌های انسان کریم می‌باشد.

جایگاه ویژه زن در اسلام

ذاکری با اشاره به نگاه خاص اسلام به جایگاه دختر و زن در جامعه، خاطرنشان کرد: اسلام از همان ابتدا در شرایطی که عرب‌ها توجهی به دختران نداشتند، نگاه ویژه‌ای به آنان داشت. دختران محور عاطفی خانواده هستند و لطافت، عطوفت، مهربانی و مسئولیت‌پذیری آنان فضای محبت و امنیت را در خانواده ایجاد می‌کند.

وی حضرت فاطمه معصومه(س) را الگویی مناسب برای دختران امروزی دانست و گفت: یکی از رسالت‌های نظام اسلامی، تبیین هویت دختران و زنان در جامعه است. برخلاف دنیای غرب که زنان را از کرامت خود جدا می‌کند، مکتب اسلام دارای الگوی تعالی برای دختران می‌باشد.

وحدت؛ رمز پیروزی در برابر دشمن

خطیب جمعه جاسک با تأکید بر لزوم حفظ وحدت ملی، بیان کرد: اگر می‌خواهیم مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان و مستکبران باشیم، نسخه آن «ید واحد» است. با افتراق و اختلاف و دودستگی هیچ‌گاه به نتیجه نمی‌رسیم.

ذاکری افزود: در روزهای گذشته از جنگ تحمیلی ماه رمضان، حضور خوب مردم در میدان باعث ناامیدی دشمن شده است. دشمن با همه توان به دنبال اختلاف‌افکنی است، بنابراین مهم‌ترین عامل اثرگذار، حفظ وحدت میان مردم، احزاب سیاسی و مسئولان است.

وی تصریح کرد: اختلاف سلیقه اگر هم وجود داشته باشد، باید در برابر دشمنان ید واحد باشیم. الحمدلله امروز در کشور ما مردم در کنار همدیگر برای دفاع از انقلاب و نظام حضور خوب و مؤفقی دارند.

حضور بانوان در تجمعات شبانه؛ تمسک به سیره اهل بیت(ع)

امام جمعه جاسک در پایان با اشاره به شخصیت حضرت معصومه(س) و حرکت ایشان به سمت ولایت، خاطرنشان کرد: هر جا که انسان می‌تواند برای اجرای حکومت الله و فراگیر شدن آن در زمین قدم بردارد، باید اقدام کند. گاهی این اقدام با کلام، گاهی با حضور و گاهی با حرکت در میدان و تجمعات است.

ذاکری با بیان اینکه حضور بانوان در تجمعات شبانه چشمگیر است، گفت: قشر عظیمی از مردمی که شبانه برای دفاع از انقلاب در میدان حضور دارند، از بانوان هستند. این حضور، تمسک به سیره حضرت زینب(س) و حضرت فاطمه معصومه(س) است که این راه را به ما نشان داده‌اند.

بانوان بندرلنگه، شب‌های دهه کرامت را رونق می‌دهند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان بندرلنگه گفت: همزمان با دهه کرامت، هر شب تجمعات خودجوش مردمی با رژه موتوری و خودرویی از میدان‌های اصلی شهر تا کنگ برگزار می‌شود که نقش محوری و پررنگ بانوان در این برنامه‌ها، تجلی‌گر حدیث «زن صالح از هزار مرد ناصالح بهتر است» از امام رضا(ع) است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی خلیفاوی گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک این ایام فرخنده، به تشریح برنامه‌های شاخص فرهنگی و مذهبی شهرستان پرداخت.

وی با اشاره به استقبال کم‌نظیر مردمی از ویژه‌برنامه‌های دهه کرامت در بندرلنگه اظهار داشت: هر شب تجمعات پرشوری در سطح شهر برگزار می‌شود؛ این تجمعات با رژه موتوری و خودرویی آغاز و میدان‌های اصلی شهر تا منطقه کنگ را در بر می‌گیرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بندرلنگه در ادامه به نقش بی‌بدیل بانوان در این رویدادهای فرهنگی اشاره کرد و افزود: ویژه‌برنامه‌هایی با حضور پرشور بانوان تدارک دیده شده که نشان از عزم جدی آنان برای ترویج معارف رضوی دارد.

خلیفاوی با استناد به فرموده گهربار امام رضا(ع) که «زن صالح از هزار مرد ناصالح بهتر است» تأکید کرد: این حدیث به روشنی نشان می‌دهد که جایگاه زن در فرهنگ رضوی چه قدر رفیع و والاست. بانوان ما امروز ثابت کرده‌اند که می‌توانند پیشگام حرکت‌های فرهنگی و اجتماعی باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برپایی ۱۶ غرفه تخصصی در حوزه‌های فرهنگی، دینی، تغذیه و کودک در محل برگزاری جشن‌های دهه کرامت بندرلنگه گفت: اکثریت قریب به اتفاق این غرفه‌ها توسط بانوان انقلابی، فرهیخته و متخصص شهرستان اداره می‌شود که نقطه قوت این دوره از برنامه‌هاست.

خلیفاوی در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و حضور حماسی مردم، ابراز امیدواری کرد که این حرکت‌های مردمی با محوریت بانوان، الگویی برای سایر شهرستان‌های استان هرمزگان شود.