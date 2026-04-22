به گزارش خبرنگار مهر، «محمدحسین دهقانی دیلانچی» کودک سه‌ساله کرمانشاهی که در جریان حمله هوایی به فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان همدان مجروح شده بود، پس از تحمل ۳۶ روز بستری در بیمارستان، روز ۳۱ فروردین‌ماه به فیض شهادت نائل آمد.

این کودک خردسال در تاریخ ۲۴ اسفندماه هنگام تردد در محدوده تقاطع شهید همدانی دچار جراحت شد و تحت درمان قرار گرفت، اما با وجود تلاش کادر درمان، به دلیل شدت جراحات به شهادت رسید.

معراج شهدای کرمانشاه اعلام کرده است مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید مظلوم، شامگاه چهارشنبه دوم اردیبهشت‌ماه پس از نماز مغرب و عشاء در امامزاده عبدالله همدان برگزار می‌شود.

همچنین مراسم تشییع و تدفین پیکر این کودک شهید، صبح روز پنجشنبه سوم اردیبهشت‌ماه از ساعت ۹ از محل غسالخانه کرمانشاه به سمت گلزار شهدا برگزار خواهد شد.