کیخا: ارائه خدمات رایگان دامپزشکی در مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کیخا ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری رزمایش جهادی سردار سهپد شهید پاکپور در روستای شهابیه خمین اظهار کرد: اردوهای جهادی سازمان دامپزشکی، فراتر از وظایف حاکمیتی، گامی ویژه در خدمت‌رسانی به مردم مناطق محروم، ارتقای سلامت عمومی و پیشبرد توسعه پایدار روستایی محسوب می‌شود.

وی افزود: با وجود چالش‌های موجود در زمینه تجهیزات، سازمان دامپزشکی با جدیت تمام برای دستیابی به پوشش ۱۰۰ درصدی مناطق هدف در راستای تضمین امنیت غذایی و سلامت فرآورده‌های خام دامی تلاش می‌کند.

کیخا تصریح کرد: دو روستای استان مرکزی میزبان اردوهای جهادی دامپزشکی هستند و خدمات مورد نیاز، طبق برنامه زمان‌بندی شده ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: اولویت قرارگاه جهادی سازمان دامپزشکی، ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی دامپزشکی به ساکنان مناطق محروم و دورافتاده است.

مسئول قرارگاه جهادی سازمان دامپزشکی کشور تاکید کرد: این برنامه‌ها در قالب طرح‌های زمان‌بندی‌شده و مناسبتی، با مشارکت ادارات کل دامپزشکی و نهادهای همکار اجرا می‌شود.

هدفگذاری اجرای طرح خدمات دامپزشکی به مناطق محروم استان مرکزی

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی نیز گفت: طرح ارائه خدمات دامپزشکی به مناطق محروم، امسال نیز با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

محمد فتاحی با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماری‌های مشترک و تضمین امنیت غذایی، از سم‌پاشی ۶ هزار متر مربع از مناطق محروم در سال گذشته خبر داد و افزود: اکیپ‌های جهادی دامپزشکی با تجهیزات کامل، به مناطق کمتربرخوردار استان اعزام شده‌اند.

وی تصریح کرد: نخستین مرحله از این طرح جهادی طی اردویی دوروزه در مناطق روستایی محروم شهرستان خمین با ارائه خدماتی شامل واکسیناسیون، سم‌پاشی، درمان رایگان دام و آموزش دامداران اجرا می‌شود.

فتاحی گفت: طرح خدمات دامپزشکی به مناطق محروم استان مرکزی به مدت دو روز در روستای شهابیه خمین آغاز شد و تا پایان سال در تمامی فصول در ۱۲ شهرستان استان اجرا خواهد شد.