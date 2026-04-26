  1. استانها
  2. مرکزی
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

کیخا: ارائه خدمات رایگان دامپزشکی در مناطق محروم

خمین- مسئول قرارگاه جهادی سازمان دامپزشکی کشور گفت: امنیت غذایی مردم برای سازمان دامپزشکی خط قرمز است و هیچ منطقه‌ای از خدمات رایگان این طرح محروم نخواهد ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کیخا ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری رزمایش جهادی سردار سهپد شهید پاکپور در روستای شهابیه خمین اظهار کرد: اردوهای جهادی سازمان دامپزشکی، فراتر از وظایف حاکمیتی، گامی ویژه در خدمت‌رسانی به مردم مناطق محروم، ارتقای سلامت عمومی و پیشبرد توسعه پایدار روستایی محسوب می‌شود.

وی افزود: با وجود چالش‌های موجود در زمینه تجهیزات، سازمان دامپزشکی با جدیت تمام برای دستیابی به پوشش ۱۰۰ درصدی مناطق هدف در راستای تضمین امنیت غذایی و سلامت فرآورده‌های خام دامی تلاش می‌کند.

کیخا تصریح کرد: دو روستای استان مرکزی میزبان اردوهای جهادی دامپزشکی هستند و خدمات مورد نیاز، طبق برنامه زمان‌بندی شده ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: اولویت قرارگاه جهادی سازمان دامپزشکی، ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی دامپزشکی به ساکنان مناطق محروم و دورافتاده است.

مسئول قرارگاه جهادی سازمان دامپزشکی کشور تاکید کرد: این برنامه‌ها در قالب طرح‌های زمان‌بندی‌شده و مناسبتی، با مشارکت ادارات کل دامپزشکی و نهادهای همکار اجرا می‌شود.

هدفگذاری اجرای طرح خدمات دامپزشکی به مناطق محروم استان مرکزی

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی نیز گفت: طرح ارائه خدمات دامپزشکی به مناطق محروم، امسال نیز با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

محمد فتاحی با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماری‌های مشترک و تضمین امنیت غذایی، از سم‌پاشی ۶ هزار متر مربع از مناطق محروم در سال گذشته خبر داد و افزود: اکیپ‌های جهادی دامپزشکی با تجهیزات کامل، به مناطق کمتربرخوردار استان اعزام شده‌اند.

وی تصریح کرد: نخستین مرحله از این طرح جهادی طی اردویی دوروزه در مناطق روستایی محروم شهرستان خمین با ارائه خدماتی شامل واکسیناسیون، سم‌پاشی، درمان رایگان دام و آموزش دامداران اجرا می‌شود.

فتاحی گفت: طرح خدمات دامپزشکی به مناطق محروم استان مرکزی به مدت دو روز در روستای شهابیه خمین آغاز شد و تا پایان سال در تمامی فصول در ۱۲ شهرستان استان اجرا خواهد شد.

کد مطلب 6811828

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها