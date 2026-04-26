پیکر فرد مفقودی در سیل کلات در ترکمنستان پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفتح لشکری اظهار کرد: دوم اردیبهشت ماه امسال یکی از اهالی بخش زاوین شهرستان کلات که در جریان سیلاب قصد عبور با تراکتور از مسیل «کالشور» در این مطنقه را داشت در پی واژگونی تراکتور مفقود شده و پیکرش با جریان سیلاب از مرز خارج شد.

فرماندار کلات گفت: شب گذشته عوامل مرزی کشور ترکمنستان پیکر این شهروند کلاتی ۵۴ ساله را پیدا کرده و تحویل نیروهای مرزبانی کشورمان دادند که به پزشکی قانونی منتقل شده است.

وی بیان کرد: راه ارتباطی روستاهای قلیچ آباد، «سنگانه» و قره تیکان و محلات عشایری اطراف که در جریان این سیلاب مسدود شده بود نیز بازگشایی و مشکل قطعی آب در روستاهای امیرآباد و قلعه نو نیز برطرف شد.