تداوم بارش های رگباری در خراسان رضوی تا اواخر وقت فردا

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی در خصوص وضعیت جوی مشهد و خراسان رضوی، بیان کرد: براساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی تا اواخر وقت فردا همچنان بارش‌ها به تناوب و با شدت و ضعف به صورت رگبار و رعدوبرق در نواحی مستعد به صورت تگرگ در سطح استان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: طی این مدت با توجه به رگباری بودن بارش‌ها آبگرفتگی معابر جاری شدن رواناب و سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نخواهد بود. همچنین در برخی نقاط به ویژه مناطق کوهستانی همراه با لغزندگی محورها تشکیل محور و کاهش میدان دید خواهد بود. طی مدت وزش باد گاهی شدید با احتمال بروز خسارت وجود خواهد که در این خصوص هشدار هواشناسی سطح زرد مورخ ۳۱ فروردین ماه صادر شده است.

قاسمی ادامه داد: مجدداً از روز یکشنبه با افزایش ابرناکی و افزایش شدت وزش باد بارش‌هایی به صورت پراکنده در استان آغاز می‌گردد.

به گفته کارشناس هواشناسی خراسان رضوی، از نظر دمایی از امروز تا شنبه هفته آتی افزایش نسبی دما در استان رخ خواهد داد.

وی بیان کرد: کمترین دمای ثبت‌شده در استان طی شبانه‌روز گذشته نیز در خوشاب با ۵ درجه بالای صفر و گرم‌ترین نقطه، تایباد با دمای ۲۹ درجه بوده است. همچنین دمای مشهد در نوسان میان ۹ تا ۲۳ درجه قرار داشته است که امروز در گرم‌ترین ساعات به ۲۴ درجه و امشب در سردترین ساعات به ۹ درجه خواهد رسید.