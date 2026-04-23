  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۴

تداوم بارش های رگباری در خراسان رضوی تا اواخر وقت فردا

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: تا اواخر وقت فردا همچنان بارش ها به تناوب و با شدت و ضعف به صورت رگبار و رعد و برق در سطح استان خراسان رضوی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی اظهار کرد: مجدداً از روز یکشنبه با افزایش ابرناکی و افزایش شدت وزش باد بارش‌هایی به صورت پراکنده در استان آغاز می‌گردد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی در خصوص وضعیت جوی مشهد و خراسان رضوی، بیان کرد: براساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی تا اواخر وقت فردا همچنان بارش‌ها به تناوب و با شدت و ضعف به صورت رگبار و رعدوبرق در نواحی مستعد به صورت تگرگ در سطح استان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: طی این مدت با توجه به رگباری بودن بارش‌ها آبگرفتگی معابر جاری شدن رواناب و سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نخواهد بود. همچنین در برخی نقاط به ویژه مناطق کوهستانی همراه با لغزندگی محورها تشکیل محور و کاهش میدان دید خواهد بود. طی مدت وزش باد گاهی شدید با احتمال بروز خسارت وجود خواهد که در این خصوص هشدار هواشناسی سطح زرد مورخ ۳۱ فروردین ماه صادر شده است.

به گفته کارشناس هواشناسی خراسان رضوی، از نظر دمایی از امروز تا شنبه هفته آتی افزایش نسبی دما در استان رخ خواهد داد.

وی بیان کرد: کمترین دمای ثبت‌شده در استان طی شبانه‌روز گذشته نیز در خوشاب با ۵ درجه بالای صفر و گرم‌ترین نقطه، تایباد با دمای ۲۹ درجه بوده است. همچنین دمای مشهد در نوسان میان ۹ تا ۲۳ درجه قرار داشته است که امروز در گرم‌ترین ساعات به ۲۴ درجه و امشب در سردترین ساعات به ۹ درجه خواهد رسید.

کد مطلب 6809276

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها