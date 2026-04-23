۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

هماهنگی با ترکمنستان برای یافتن راننده تراکتور گرفتار سیل کلات

کلات- فرماندار کلات گفت: مرحله نخست کار جستجو برای یافتن پیکر راننده سقوط کرده در سیل روز گذشته زاوین تا نقطه صفر مرزی به اتمام رسیده است.

ابوالفتح لشگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز گذشته کار جستجو برای یافتن راننده تراکتور که در سیل سقوط کرده تا نقطه صفر مرزی ادامه داشته و به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: برای اطمینان بیشتر و یافتن راننده تراکتور به یگان های امداد و نجات دستور داده شده است تا از نقطه صفر مرزی تا محل وقوع حادثه مرحله دوم جستجو ادامه یابد.

فرماندار کلات گفت: به دلیل اهمیت موضوع از مقامات کشور ترکمنستان خواسته شده تا آنان نیز در آن طرف مرز هم جستجو کنند و نتیجه را به شهرستان کلات اطلاع دهند.

لشگری تاکید کرد: سیل زاوین کلات هیچگونه خسارتی مالی نداشته است.

