هماهنگی با ترکمنستان برای یافتن راننده تراکتور گرفتار سیل کلات

ابوالفتح لشگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز گذشته کار جستجو برای یافتن راننده تراکتور که در سیل سقوط کرده تا نقطه صفر مرزی ادامه داشته و به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: برای اطمینان بیشتر و یافتن راننده تراکتور به یگان های امداد و نجات دستور داده شده است تا از نقطه صفر مرزی تا محل وقوع حادثه مرحله دوم جستجو ادامه یابد.

فرماندار کلات گفت: به دلیل اهمیت موضوع از مقامات کشور ترکمنستان خواسته شده تا آنان نیز در آن طرف مرز هم جستجو کنند و نتیجه را به شهرستان کلات اطلاع دهند.

لشگری تاکید کرد: سیل زاوین کلات هیچگونه خسارتی مالی نداشته است.