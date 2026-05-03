بازگشایی تمامی‌ محورهای نیشابور پس از وقوع سیل

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مفیدیفر اظهار کرد: تمامی محورهای مواصلاتی آسیب دیده ۲ شهرستان نیشابور و میانجلگه بازگشایی و تردد در این محورها برقرار است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای نیشابور افزود: در پی بارشهای اخیر و جاری شدن روان آبها مشکلاتی در راهها بوجود آمد که با تلاش راهداران در کمترین زمان ممکن رفع شد.
وی بیان کرد: محورهای روستایی سلطان میدان، بیدخان، سوله، برزنون، سرچاه، کلاته حاجی، شتر سنگ، عشق آباد، چکنه علیا، فهنه، کوهسخت، چهار باغ، طالقان ، و خانلق که با جاری شدن سیلاب ها مسدود شده بود توسط راهداران بازگشایی شدند.
مفیدی فر تأکید کرد: محور نیشابور کاشمر نیز از محورهای فرعی درجه یک شهرستان نیر در بارشهای اخیر در برخی نقاط مسدود شده بود که توسط راهداران ترمیم و بازگشایی شد.
