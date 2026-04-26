۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

مشارکت ۵۰ هزار دختر خانواده کمیته امداد در پویش «به یاد رهبر شهیدم»

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) از مشارکت پرشور ۵۰ هزار دختر خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) در پویش معنوی «به یاد رهبر شهیدم» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد امام خمینی، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی متقی‌فر، ضمن تبریک دهه کرامت و سالروز ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و روز دختر، از استقبال چشمگیر نوجوانان و جوانان تحت حمایت از برنامه‌های فرهنگی و ولایی این نهاد خبر داد.

وی با اشاره به جایگاه رفیع دختران در تمدن اسلامی و لزوم الگوبرداری از سیره کریمه اهل‌بیت (ع) اظهار کرد: در ایام خجسته دهه کرامت، شاهد حماسه‌ای از جنس بصیرت و وفاداری بودیم، به طوری که بیش از ۵۰ هزار نفر از دختران مددجو در سراسر کشور، در پویش ملی «به یاد رهبر شهیدم» مشارکت فعال داشتند.

حجت‌الاسلام متقی‌فر هدف از برگزاری این پویش را زنده نگه داشتن یاد و خاطره مجاهدت‌های حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (ره) قدس الله نفسه الزکیّه و تبیین آرمان‌های والای انقلاب برای نسل نوجوان برشمرد و افزود: دختران ما با ارائه آثار ادبی، هنری و دل‌نوشته‌های خود در این پویش، نشان دادند که راه و منش رهبر شهید، همچنان چراغ راه آینده‌سازان این مرز و بوم است.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد خاطرنشان کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) همواره تلاش می‌کند تا در کنار حمایت‌های معیشتی، با اجرای برنامه‌های هدفمند فرهنگی، روحیه امید، خودباوری و نشاط معنوی را در میان دختران خانواده بزرگ امداد تقویت کند و مشارکت گسترده در این پویش، گواهی بر زنده بودن این آرمان‌ها در دل‌های نسل جوان است.

کد مطلب 6811842

