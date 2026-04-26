به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات منش در جلسه هماهنگی و بررسی پروژههای عمرانی شهرستان طارم، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای حوزه آب و کشاورزی شهرستان طارم، گفت: استخرهای معیشتی و طرحهای آب کشاورزی نقش مستقیمی در پایداری معیشت روستاییان و توسعه بخش کشاورزی دارند و دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی کامل، موانع موجود را هرچه سریعتر برطرف کنند.
وی با بیان اینکه هدف ما این است که با رفع موانع اداری و اجرایی از اتلاف زمان و منابع جلوگیری کرده و معیشت کشاورزان منطقه را تقویت کنیم، افزود: برای تحقق این هدف لازم است همه دستگاههای اجرایی با رویکرد جهادی عمل کنند و هماهنگی بیندستگاهی بهصورت کامل برقرار شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به اهمیت پروژههای آب و کشاورزی در امنیت غذایی و اشتغال پایدار، تصریح کرد: تکمیل این طرحها نهتنها به توسعه کشاورزی کمک میکند بلکه آینده اقتصادی طارم را تضمین خواهد کرد.
وی همچنین از برنامه دولت برای آبگیری سد شهریار بهعنوان یکی از اقدامات مؤثر در تأمین آب شهرستان خبر داد و خواستار تداوم پیگیریها تا تحقق کامل اهداف طرحهای زیربنایی طارم شد.
بیاتمنش همچنین به اهمیت توسعه زیرساختهای مواصلاتی و صنعتی شهرستان اشاره کرد و گفت: پروژههایی مانند ورودیهای شرقی و جنوبی شهر آببر، محور سهراهی شیت–چورزق و محور کلور–درام باید در اولویت تکمیل و آسفالت قرار گیرند تا زمینه رونق اقتصادی بیشتر منطقه فراهم شود.
محمود عباسی فرماندار طارم نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت حیاتی منابع آبی برای این شهرستان گفت: استخرهای معیشتی و آبخوانها بهمنزله شاهرگ حیاتی طارم هستند و تکمیل آنها تأثیر بسزایی در پایداری کشاورزی منطقه دارد.
وی افزود: تا کنون مطالعات ۳۸ استخر از مجموع ۴۳ استخر پیشبینی شده انجام گرفته است و با تأمین منابع مالی لازم، انتظار میرود این پروژهها ظرف دو سال آینده به بهرهبرداری برسد.
