رایزنی «بلوسوف» و رهبر کره شمالی درباره همکاری نظامی مسکو و پیونگ یانگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، آن دری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه امروز یکشنبه با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی دیدار و گفتگو کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: وزیر دفاع روسیه در پیونگ یانگ با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی گفتگو کرد و در جریان این دیدار، وضعیت و چشم‌ انداز همکاری نظامی میان مسکو و پیونگ یانگ مورد بحث قرار گرفت.

وزارت دفاع روسیه در این بیانیه اضافه کرد: بلوسوف در جریان مذاکرات گفت که مسکو آماده است در سال جاری طرح همکاری نظامی روسیه و کره شمالی را برای دوره 2027 تا 2031 امضا کند.

به گفته آن دری بلوسوف وزیر دفاع روسیه، روابط میان روسیه و کره شمالی در سطحی بی‌ سابقه و بالا قرار دارد.

این در حالیست که وزارت دفاع روسیه پیشتر در بیانیه ای اعلام کرده بود: آندری بلوسوف، وزیر دفاع این کشور، امروز یکشنبه در چارچوب یک سفر رسمی وارد کره شمالی شد.

نو کوانگ چول، وزیر دفاع کره شمالی در فرودگاه پیونگ یانگ از همتای روسیه ای خود استقبال کرد.

از زمان جنگ اوکراین، روابط روسیه و کره شمالی به ویژه در حوزه امنیتی تقویت شد.