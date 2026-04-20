به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد برای دومین بار در این ماه، موشکهای بالستیک مجهز به کلاهکهای بمب خوشهای را آزمایش کرده است؛ اقدامی که احتمالا نشاندهنده تلاش این کشور برای تقویت توانایی نفوذ به سامانههای دفاعی آمریکا و کره جنوبی است.
«کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی به همراه دختر نوجوانش، با پوشش کتهای چرمی مشکی، از یک نقطه ساحلی نظارهگر پرتاب موشکها بودند.
بر اساس این گزارش، کیم شخصا بر پرتاب پنج فروند موشک بالستیک زمین به زمین «هواسونگ۱۱» مجهز به کلاهکهای بمب خوشهای و مینهای انفجاری نظارت کرد.
این موشکها یک هدف جزیرهای را مورد اصابت قرار دادند و کیم با ابراز رضایت از این آزمایشها گفت: افزایش توان ضربهزنی با تراکم بالا در عملیات نظامی از اهمیت بالایی برخوردار است.
در آزمایش قبلی در اوایل این ماه، کره شمالی موشکهای «هواسونگ-۱۱ کا» را آزمایش کرده بود که به گفته این کشور میتوانند هر هدفی را در محدودهای به وسعت ۶.۵ تا ۷ هکتار به خاکستر تبدیل کنند.
