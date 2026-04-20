۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۷

آزمایش موشک بالستیک مجهز به کلاهک خوشه‌ای توسط کره شمالی

آزمایش موشک بالستیک مجهز به کلاهک خوشه‌ای توسط کره شمالی

کره شمالی یک موشک بالستیک مجهز به کلاهک خوشه ای و مین‌های انفجاری آزمایش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد برای دومین بار در این ماه، موشک‌های بالستیک مجهز به کلاهک‌های بمب خوشه‌ای را آزمایش کرده است؛ اقدامی که احتمالا نشان‌دهنده تلاش این کشور برای تقویت توانایی نفوذ به سامانه‌های دفاعی آمریکا و کره جنوبی است.

«کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی به همراه دختر نوجوانش، با پوشش کت‌های چرمی مشکی، از یک نقطه ساحلی نظاره‌گر پرتاب موشک‌ها بودند.

بر اساس این گزارش، کیم شخصا بر پرتاب پنج فروند موشک بالستیک زمین به زمین «هواسونگ۱۱» مجهز به کلاهک‌های بمب خوشه‌ای و مین‌های انفجاری نظارت کرد.

این موشک‌ها یک هدف جزیره‌ای را مورد اصابت قرار دادند و کیم با ابراز رضایت از این آزمایش‌ها گفت: افزایش توان ضربه‌زنی با تراکم بالا در عملیات نظامی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در آزمایش قبلی در اوایل این ماه، کره شمالی موشک‌های «هواسونگ-۱۱ کا» را آزمایش کرده بود که به گفته این کشور می‌توانند هر هدفی را در محدوده‌ای به وسعت ۶.۵ تا ۷ هکتار به خاکستر تبدیل کنند.

    • IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      0 0
      پاسخ
      کره شمالی یک موشک بالستیک مجهز به کلاهک خوشه ای و مین‌های انفجاری آزمایش کرد ترامپ جنایتکار هم جرات اعتراض ندارد. از این بابت از رهبر کره شمالی تشکر و قدردانی می کنم
      • IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
        0 0
        ترامپ جنایتکار به دنبال سلاح هسته ای نیست. ترامپ به دنبال سرنگونی حکومت نظام ایران بوده است. ترامپ جنایتکار اگر به دنبال سلاح هسته ای است سئوال اینجاست که پس چرا سراغ کره شمالی و... نمی رود و هیچ کاری، اقدامی و اعتراضی نمی کند. پس ترامپ جنایتکار با حکومت نظام جمهوری اسلامی مشکل دارد، نه سلاح هسته ای

