به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به نقل از خبرگزاری مرکزی کره شمالی اعلام کرد که پیونگیانگ به معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای نخواهد پیوست.
پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) یک توافقنامه بینالمللی با هدف اصلی جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای، ترویج استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای و دستیابی به خلع سلاح هستهای است.
معاهده ان.پی.تی در اول ژوئیه ۱۹۶۸ برای امضای کشورها آماده شد. این معاهده پس از آن که آمریکا آن را در مجلس خود تصویب کرد در ۵ مارس ۱۹۷۰ به اجرا گذاشته شد.
در حال حاضر ۱۸۶ کشور جهان عضو این معاهده هستند. تنها کشورهای سودان جنوبی، اسرائیل، هند و پاکستان عضو این معاهده نیستند.
همچنین کره شمالی چند سال پیش از این معاهده خارج شده است.
