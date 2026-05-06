  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۱۳

کره شمالی: به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نمی‌پیوندیم

کره شمالی: به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نمی‌پیوندیم

رسانه رسمی کره شمالی اعلام کرد که پیونگ‌یانگ به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نخواهد پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به نقل از خبرگزاری مرکزی کره شمالی اعلام کرد که پیونگ‌یانگ به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نخواهد پیوست.

پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) یک توافق‌نامه بین‌المللی با هدف اصلی جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ترویج استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و دستیابی به خلع سلاح هسته‌ای است.

معاهده ان.پی.تی در اول ژوئیه ۱۹۶۸ برای امضای کشورها آماده شد. این معاهده پس از آن که آمریکا آن را در مجلس خود تصویب کرد در ۵ مارس ۱۹۷۰ به اجرا گذاشته شد.

در حال حاضر ۱۸۶ کشور جهان عضو این معاهده هستند. تنها کشورهای سودان جنوبی، اسرائیل، هند و پاکستان عضو این معاهده نیستند.

همچنین کره شمالی چند سال پیش از این معاهده خارج شده است.

کد مطلب 6822642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۶:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۷
      2 0
      پاسخ
      نخست آمریکا آن را تصویب کرده بود یعنی باز قانون داخلی آن کشور در جهت مطامع آن کشور! ما باید بیرون آمده و بازدارندگی هسته‌ای را با ساختن بمب ایجاد کنیم، تا کی فشار و تحریم و کشته شدن مردم بی‌گناه...
    • سعید IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۷
      2 0
      پاسخ
      در این جهان قانون جنگل حکم فرما هست نه سازمان مللی هست نه پایبندی به قانونی هر وقت دشمن ات به هیچ معاهده ای پایبند نیست تو هم نباش
    • Ft IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۷
      1 0
      پاسخ
      آفرین به رهبر کره شمالی برای خودش به ابر قدرته همش تو دهن امریکا میزنه
    • Ft IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۷
      1 0
      پاسخ
      امریکا که خودش کد خدای دنیا میدونه به هیچ معاهده ای پایبند نیست برای چی کره باید پایبند باشه

    پربازدیدها

    پربحث‌ها