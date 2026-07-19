  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۱

تشکر پوتین از کمک‌های کره‌شمالی در عملیات ویژه نظامی

تشکر پوتین از کمک‌های کره‌شمالی در عملیات ویژه نظامی

رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با وزیر خارجه کره شمالی، از کمک‌های پیونگ یانگ در عملیات ویژه نظامی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه امروز یکشنبه در دیدار با «چوئه سون-هوی» وزیر امور خارجه کره شمالی در سخنانی اعلام کرد: دلاوری‌های سربازان کره شمالی که به نیروهای ما [در عملیات ویژه نظامی] یاری رساندند، هرگز در کشور ما فراموش نخواهد شد.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین ضمن تمجید فراوان از روابط دوجانبه میان دو کشور، گرم‌ترین درودهای خود را به کیم جونگ‌اون، رهبر کره شمالی، ابلاغ کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، رایزنی میان رئیس‌جمهور روسیه با وزیر خارجه کره شمالی در کرملین ادامه دارد.

کد مطلب 6892844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها