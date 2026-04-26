به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا لاهیجان زاده افزود: هفته ابتدایی اردیبهشت ماه در کشور با برگزاری و گرامیداشت روز جهانی زمین پاک (2 اردیبهشت) همراه است در حالیکه معمولا در ایران به همین مناسبت برنامهها و اقداماتی متناسب با شعار روز جهانی برگزار می شود.
وی اظهار کرد: متاسفانه امسال این هفته مصادف است با یک جنگ تحمیلی و نابرابر که توسط قدرتهای جهانی آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب به کشور ایران تحمیل شد و باعث بروز صدمات متعددی خصوصا از دست دادن بسیاری از هموطنان در کشور شد و در عین حال لطمات زیادی هم به محیط زیست کشور وارد شد.
لاهیجان زاده ادامه داد: می دانیم که عمده درگیری ها در حال حاضر علاوه بر پهنه خشکی، در سواحل جنوبی ما خصوصاً در خلیج فارس در حال رخ دادن است، به واسطه مسائلی که در تنگه هرمز بود و همچنین سواحل شمالی که بنادر ما در آنجا قرار دارند مشکلاتی برای محیط زیست ایجاد شد.
وی تاکید کرد: خلیج فارس به عنوان یک قطب در تامین انرژی جهان محسوب میشود و قطعاً جنگی که اتفاق میافتد میتواند آثار و تبعات زیادی را به علت وجود این انرژی که عمدتاً نفت خام و گاز طبیعی است، به طبیعت و اکوسیستم خلیج فارس وارد کند.
معاون محیطزیست دریایی و تالابها سازمان حفاظت محیطزیست گفت: خلیج فارس یک محیط تقریباً بسته است و فقط از یک آبراهه به نام تنگه هرمز به آبهای آزاد راه دارد به دلیل اینکه تنوع زیستی فوق العادهای دارد هرگونه آسیب ناشی از جنگ میتواند به شدت تنوع زیستی آنجا را دچار خدشه کند و جبران آن هم به زودی اتفاق نخواهد افتاد ممکن است به دههها زمان نیاز باشد و حتی برخی از آنها هم غیر قابل جبران باشد.
وی تاکید کرد: بنابراین به عنوان یکی از عمدهترین از بین رفتههای جنگ که در محیط زیست از آن یاد می شود متاسفانه خلیج فارس است که میتواند آسیب جدی به آن وارد شود، باید تمام دنیا به میدان بیایند و جلوی این سلطهگری که به هیچ قانونی پایبند نیستند و به انسانها، طبیعت و محیط زیست آسیبب وارد می کنند پایان داده شود، محیط زیست به دلیل اینکه صدماتش منجر به صدمه به انسان میشود از این رو به عنوان یک رویکرد جنایت علیه بشریت به آن نگاه می شود امیدوارم که برای دنیا و همچنین سازمانهای بینالمللی هرچه زودتر به صدا در آیند و جلوی این جنایتها را بگیرند.
نظر شما