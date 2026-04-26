۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

انسداد شبانه هر دو باند تونل توحید به‌مدت ۵ ساعت

انسداد شبانه هر دو باند تونل توحید به‌مدت ۵ ساعت

به‌منظور انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، هر دو باند تونل توحید از ساعت ۲۴ امروز تا ۵ بامداد روز بعد مسدود خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، هر دو باند تونل توحید بامداد امروز از ساعت ۲۴ تا ۵ بامداد روز بعد مسدود می‌شود.

بر این اساس، تردد در هر دو مسیر تونل تونل توحید در بازه زمانی اعلام‌شده امکان‌پذیر نخواهد بود.

مسیرهای جایگزین برای تردد خودروها به شرح زیر اعلام شده است:

مسیر جایگزین باند شمالی (به سمت شمال):
بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری (شمال)
بزرگراه چمران (شمال)
مسیر جایگزین باند جنوبی (به سمت جنوب):
بزرگراه نواب صفوی (جنوب)
بزرگراه یادگار امام (ره) (جنوب)

محمد رضازاده

