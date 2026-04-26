۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

سازمان اطلاعات سپاه: دشمن در پی شکستن اتحاد مقدس است

سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد: دشمن در پی ضربه به مزیت‌های قدرت آفرین ملت ایران در «میدان» و «خیابان» برای شکستن اتحاد مقدس است.

به گزارش مهر، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به مردم شریف ایران هشدار داد:« مردم ایران سلام ؛ دشمن در پی ضربه به مزیت‌های قدرت آفرین ملت ایران در «میدان» و «خیابان» برای شکستن اتحاد مقدس است. هم‌اکنون چهار محور اصلی از سوی جبهه دشمن در حال اجراست:

۱. بزرگنمایی محاصره دریایی
۲. فعال‌سازی گروه‌های واگرای قومی، مذهبی و سیاسی
۳. دامن‌زدن به نارضایتی‌های اقتصادی
۴. القای تردید و تفرقه در دستاوردهای انقلاب

امروز تمام دنیا آگاه است که دشمن بر پایه دروغ، به دنبال خبرسازی و القای ناامیدی است. هوشیاری و بصیرت مردم در خنثی‌سازی این توطئه‌ها، نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت.

هادی رضایی

    • صادق IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      ملتی که برای وطنشان ایران،جان میدهندقطعا باهمدلی واتحاد،مصائب جنگ ودفاع ازمیهن رادرک وتحمل خواهندکردوفریب دشمنان رانخواهندخورد
    • IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      طبق رسانه های اسرائیلی ،اسرائیل بدنبال تجزیه طلبی وجدایی طلبیه ،که لازمه هوشیار بودوهمچنین اسرائیل نگران توافق ایران با امریکاست
    • IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      با خواندن رسانه های جهان ومخصوصا رسانه های اسرائیلی میشه تا حدودی به اهدافشون پی برد
    • IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      خدا لعنتشون کنه ونابودشون کنه وبه اهدافشون نرسند

