تسهیلات جدید ۱۰۰ میلیون تومانی بازارگاه ایرانسل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، در طرح جدید تسهیلات مالی بازارگاه ایرانسل، علاقه‌مندان می‌توانند برای خرید کالاهای مورد نظر خود، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، وام بانکی دریافت و اقساط آن را در بلندمدت پرداخت کنند. از طریق این تسهیلات، کاربران می‌توانند محصولات ارائه شده در بازارگاه ایرانسل را خریداری کنند.

بازارگاه ایرانسل، یک فروشگاه آنلاین برای خرید گوشی موبایل، مودم، محصولات دیجیتال، کنسول بازی و… است که با ضمانت اصالت کالا، قیمت رقابتی و پشتیبانی رسمی ایرانسل، تجربه‌ای امن و مطمئن از خرید آنلاین را برای کاربران فراهم می‌کند.

این تسهیلات بانکی، بدون نیاز به ضامن، تنها با ارائه یک چک صیادی بنفش به نام شخص وام‌گیرنده، قابل دریافت است. بر اساس این طرح، بازپرداخت وام به‌صورت اقساط بلندمدت، انجام می‌شود و کاربران می‌توانند از طریق بازارگاه ایرانسل، برای خرید کالاهای دیجیتال و برخی خدمات مرتبط اقدام کنند. داشتن حساب در بانک ملت، قرار داشتن در بازه سنی ۱۸ تا ۷۰ سال، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان، در اختیار داشتن چک صیادی بنفش به نام خود فرد از جمله شرایط لازم برای دریافت این وام است. همچنین برای ثبت‌نام، ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه، شماره تلفن همراه به نام دریافت‌کننده وام و داشتن امضای دیجیتال در سامانه احراز هویت «یلونام» نیز الزامی است.

فرایند دریافت وام، به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود و کاربران، ابتدا باید فرم ثبت درخواست و اعتبارسنجی را تکمیل کنند. پس از بررسی اطلاعات، نتیجه اعتبارسنجی از طریق پیامک اعلام می‌شود. در ادامه، متقاضی باید مراحل مربوط به بارگذاری مدارک ضمانت، امضای قرارداد و پرداخت حق اشتراک در بازارگاه ایرانسل را تکمیل کند.

خرید حق اشتراک بازارگاه ایرانسل، امکان دسترسی به دریافت وام بانکی، خرید سیم‌کارت ۰۹۰۰ با تخفیف، ارسال رایگان سیم‌کارت و اعتبارسنجی رایگان را فراهم می‌کند که کاربران پیش از مرحله واریز وام بانکی، با توجه به مبلغ نهایی وام، باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

کاربران بازارگاه ایرانسل در صورت تمایل به استفاده از وام بانکی برای خرید از بازارگاه، یک کد خرید سیم کارت اعتباری پایه با پیش شماره ۰۹۰۰ و با قیمت تخفیفی، دریافت می‌کنند. این کد به صورت خودکار، به سبد خرید کاربر اضافه می‌شود.

پس از نهایی شدن خرید، کد هدیه خرید سیم‌کارت اعتباری پایه، برای کاربر پیامک می‌شود و این کد در بخش «سفارش‌های من»، قابل مشاهده است. کاربران پس از دریافت کد هدیه، با مراجعه به سایت ایرانسل و بخش سیم‌کارت اعتباری پایه با پیش شماره ۰۹۰۰، شماره دلخواه خود را انتخاب کرده و در مرحله پرداخت، کد دریافتی را در بخش کارت هدیه وارد کنند.

پیش‌شماره «۰۹۰۰»، آغازگر پیش‌شماره‌های شبکه تلفن همراه ایران و نماد ورود به نسل نوین ارتباطات و تمایز در تجربه کاربری است. خریداران سیم‌کارت‌های ۰۹۰۰، علاوه بر داشتن پیش‌شماره رُند، می‌توانند شماره دلخواه خود را به صورت ترکیبی از اعداد مورد نظرشان انتخاب کنند.

پس از تأیید نهایی و ارسال اصل چک ضمانت، مبلغ وام به کیف پول «جیب‌جت» واریز می‌شود. سپس کاربران می‌توانند با مراجعه به بازارگاه ایرانسل، کالای دلخواه را انتخاب و به سبد خرید اضافه کنند؛ در پایان با انتخاب گزینه وام بانکی، پرداخت خود را نهایی کنند. باقی‌مانده اعتبار وام نیز بدون محدودیت زمانی، قابل استفاده است.

بازارگاه ایرانسل، یک پلتفرم تجاری و دیجیتال (Marketplace) است که علاوه بر محصولات ایرانسل، به فروشندگان کالاهای دیجیتال نیز این امکان را می‌دهد تا با عضویت در آن و استفاده از زیرساخت‌های گسترده ایرانسل، محصولات دیجیتال خود را در دسترس میلیون‌ها مشتری قرار دهند.

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برنامه جامع «تحول دیجیتال» را با هدف توانمندسازی جامعه ایرانی در سبک زندگی دیجیتال، در دستور کار خود قرار داده و تلاش داشته تا نقشی اساسی در گسترش زیرساخت ارتباطاتی کشور، به عنوان هسته مرکزی تحول دیجیتال ایفا کند.