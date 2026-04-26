تزریق ۷۶ هزار دُز واکسن در شاهرود و میامی؛ ایمنی برای تمام سنین است

به گزارش خبرنگار مهر، منصوره فاتح ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با موضوع ایمنی از تزریق بیش از ۷۶ هزار دُز واکسن در شاهرود و میامی طی بازه یکسال گذشته خبر داد و بیان کرد: هدف این اقدام ایجاد ایمنی پایدار در تمام گروه های سنی حساس است.

وی ادامه داد: از این مقدار در مجموع ۶۹ هزار و ۹۵۰ دُز واکسن برای نوزادان و شش هزار و ۱۲۷ دُز برای سایر گروه های سنی در این دو شهرستان طی سال گذشته تزریق شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به اینکه ۲۴ لغایت ۳۰ آوریل به نام هفته جهانی ایمن سازی نام گذاری شده است، ادامه داد: ایمن سازی برابر همه بیماری های قابل پیشگیری از اهداف این نامگذاری است.

فاتح با اشاره به اینکه برخی خانواده ها به تکمیل چرخه واکسیناسیون تمایل نشان نمی دهند، تصریح کرد: نامگذاری این هفته فرصتی برای آگاه سازی خانواده ها از کنترل بیماری ها و پیشگیری از تهدید سلامت جمعی است.

وی اظهار داشت: از خانواده ها درخواست داریم تا نسبت به تکمیل برنامه واکسیناسیون فرزندان خود مشارکت فعال داشته باشند چرا که تکمیل ایمن سازی تضمین کننده سلامت نسل امروز و آینده است.