مادران باردار هنگام تزریق واکسن کرونا چه نکاتی را باید رعایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به توصیه سازمان بهداشت جهانی، واکسیناسیون مادران باردار به منظور جلوگیری از بروز خطرات ابتلاء به کووید ۱۹، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. البته انجام واکسیناسیون مادران باردار واجد شرایط در مراکز کشور، در صورت رضایت وی پس از مشاوره امکان پذیر خواهد بود.

همچنین مادران باردار برای تزریق واکسن کرونا باید در مراکز بهداشت، پرونده تشکیل و پس از مراجعه به ماما و تکمیل فرم رضایت نامه، به پزشک ارجاع داده شوند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.

در جلسه مشاوره نکاتی از سوی کارشناسان به مادران ارائه می‌شود که زمان مناسب تزریق واکسن، از جمله این نکات است. به طور کلی، به دلیل حفظ ایمنی بیشتر تا حصول نتایج و مستندات کافی، ترجیح بر این است واکسیناسیون بعد از هفته ۱۲ بارداری انجام شود.

همچنین مادران باردار پس از واکسینه شدن در صورت بروز علائم احتمالی ابتلاء به بیماری کووید ۱۹، باید با اطلاع رسانی به مراکز بهداشتی و درمانی یا شماره گیری کد ۴ سامانه ۴۰۳۰ (مادران باردار) جهت اخذ راهنمایی‌های لازم یا حتی تعیین محل مراجعه بررسی وضعیت، اقدام کنند.

در خصوص گروه سنی مادران باردار نیز توصیه می‌شود همه مادران باردار با سن ۳۵ سال و بالاتر، مادران شاغل در سیستم بهداشت و درمان در تمام گروه‌های سنی و مادرانی که همسرانشان در بخش‌های کرونا یا مراکز بهداشتی مدیریت کرونا شاغل هستند واکسینه شوند. همچنین مادران شاغل در گروه‌های شغلی اولویت دریافت واکسن مطابق دستورالعمل‌های واکسیناسیون کشوری بدون محدودیت سنی نیز در اولویت هستند.

از طرفی همه مادران باردار با نمایه توده بدنی ۳۵ و بالاتر، مادرانی با بارداری‌های دوقلویی و چند قلویی و بارداری با IVF، مادران باردار مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای شامل بیماری قلبی، دیابت، فشار خون بالا، بیماری مزمن کلیوی، آنمی سیکل سل (کم خونی داسی شکل)، پیوند در صورت عضو سیروز کبدی، آسم ومصرف داروهای ایمونوساپرسیو (داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی) بهتر است برای دریافت واکسن اقدام کنند.

به علت خطرات ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ در سه ماهه سوم بارداری، ضمن تاکید بر شناسایی مادران باردار واجد شرایط واکسیناسیون، مادران واجد شرایط با سن بارداری ۲۸ هفته و بیشتر در اولویت خواهند بود.

در صورت تزریق دز اول واکسن قبل از بارداری و یا عدم اطلاع از بارداری در زمان واکسیناسیون، توصیه می‌شود پس از مشاوره با مادر و بر اساس ترجیح وی (در رابطه با زمان واکسیناسیون) تزریق دز دوم به فاصله ۲۸ روز از دز قبلی یا بعد از هفته ۱۲ بارداری، صورت پذیرد.

همچنین زمان واکسیناسیون در موارد ابتلاء یا شک به بیماری کووید ۱۹ در مادر باردار و واکسیناسیون مادران باردار شاغل در هر گروه شغلی تابع دستورالعمل کشوری واکسیناسیون خواهد بود.

در خصوص فاصله تزریق واکسن کرونا با واکسن آنفلوانزا یا دوگانه بزرگسال در بارداری نیز توصیه می‌شود در صورت امکان ۱۴ روز در نظر گرفته شود.

تزریق ایمونوگلوبین D نیز تداخلی با واکسن کرونا ندارد و همانند دستورالعمل‌های ابلاغی سلامت مادران انجام می‌شود. همچنین مادران تحت درمان با داروهای ضد انعقادی باید اطلاعات لازم را به مسئول و کارشناس بخش واکسیناسیون ارائه دهند.

در پایان باید تاکید کرد واکسیناسیون به معنای ایجاد ایمنی قطعی نیست و تداوم اقدامات پیشگیری از ابتلاء به کووید ۱۹ برای مادر باردار و اعضای خانواده همواره الزامی است.