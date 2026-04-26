۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

تصادف زنجیره‌ای در مرند بر اثر بریدن ترمز تریلی؛ ۶ نفر مصدوم شدند

مرند -رئیس پلیس راهور مرند گفت: حوالی ساعت ۱۳ امروز یک دستگاه تریلی در محدوده سه‌راهی پادگان مرند به دلیل نقص فنی و بریدن ترمز با ۹ دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید یحیی مجیدی، روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که سه نفر از آنان به صورت سرپایی در محل مداوا شدند و سه نفر دیگر برای ادامه درمان به بیمارستان آیت‌الله حجت کوه‌کمری مرند منتقل شدند.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی محل حادثه افزود: سه‌راهی پادگان در انتهای جاده کمربندی مرند و در مسیر شیب‌دار این محور قرار دارد که همین موضوع احتمال بروز حوادث رانندگی را افزایش می‌دهد.

رئیس پلیس راهور مرند تأکید کرد: با توجه به شیب تند این مسیر، ایجاد رمپ فرار اضطراری در این محدوده ضروری است و لازم است مسئولان شهری برای احداث آن اقدام کنند.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها