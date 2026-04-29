به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب عبداله پور روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت ایمنی ترافیکی در سطح شهر، از کاهش قابل توجه آمار تصادفات فوتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ خبر داد و اظهار کرد: بر اساس دادههای ثبتشده و تحلیلهای راهبردی مبتنی بر رویکرد شبکهای، مجموع تلفات ناشی از حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱۳۶ نفر بوده که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۱۱۵ نفر کاهش یافته است؛ موضوعی که نشاندهنده تحقق کاهش حدود ۱۵ درصدی تلفات در مقیاس سالانه است.
وی با اشاره به رویکرد علمی سازمان در مدیریت ایمنی معابر افزود: شناسایی و اولویتبندی نقاط حادثهخیز با استفاده از تحلیلهای آماری، مدلهای پیشبینی ریسک و بازدیدهای میدانی صورت گرفته و در ادامه، اصلاحات هندسی متناسب با نوع معبر و الگوی تصادفات در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، تاکنون حدود ۷۰ درصد از نقاط پرحادثه شناساییشده، معادل ۶۵ نقطه، اصلاح و ایمنسازی شده و مابقی نیز در فاز اجرا و اقدام قرار دارند.
مدیرعامل سازمان با اشاره به عملکرد طرحهای مناسبتی ادامه داد: طرح نوروزی مدیریت ترافیک از تاریخ ۲۰ اسفند آغاز و تا ۱۵ فروردین ادامه مییابد که در این بازه زمانی، تمرکز ویژهای بر کنترل سرعت، بهبود دیدپذیری، ارتقای ایمنی تقاطعها و افزایش نظارت میدانی اعمال میشود. بر این اساس، آمار تلفات درونشهری تبریز در ایام نوروز سال ۱۴۰۳ تعداد ۸ نفر بوده که این عدد در نوروز ۱۴۰۴ به ۵ نفر کاهش یافته است.
عبدالهپور ضمن تأکید بر اینکه کاهش آمار تلفات به معنای رضایت کامل از وضعیت موجود نیست، تصریح کرد: هرچند روند کاهشی تلفات نشاندهنده اثربخشی اقدامات فنی و مدیریتی است، اما این اعداد همچنان قابل قبول نیست و هدفگذاری سازمان، حرکت به سمت حداقلسازی تلفات و تحقق رویکرد «صفر مرگ ترافیکی» در بلندمدت است.
وی در پایان با تأکید بر نقش کلیدی رفتارهای ترافیکی شهروندان خاطرنشان کرد: تحقق ایمنی پایدار در شبکه حملونقل شهری، صرفاً با اقدامات زیرساختی میسر نیست و نیازمند همراهی جدی شهروندان در رعایت قوانین، پرهیز از تخلفات پرخطر و ارتقای فرهنگ ترافیک است. از شهروندان عزیز تقاضا داریم در اجرای طرحهای ایمنسازی و اصلاح نقاط حادثهخیز، همراه و همگام با مدیریت شهری باشند تا شاهد کاهش هرچه بیشتر سوانح و تلفات در کلانشهر تبریز باشیم.
