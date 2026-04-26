توضیحات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره انتصابات

به گزارش خبرگزاری مهر، در جوابیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آمده: این دانشگاه در حالی که با تلاش همه ارکان خود در حال ارائه خدمت حداکثری به بیماران در روزگاران جنگ است و منابع خود را متمرکز کرده تا گزندی متوجه فرآیندهای مختلف آموزشی، بهداشتی درمانی نشود، انتشار خبری با محتوای طوفان انتصابات، ناشی از فقدان اطلاعات اولیه از ساختار دانشگاه ها و به ویژه دانشگاه های علوم پزشکی است.

مجموعه تیم سلامت از دیرباز به عنوان نقطه امن و ملجا عموم مردم در لحظات دشوار بیماری و یا در بحران های مختلف زیستی و جنگ شناخته می شود.

این تیم ملی در سال های اخیر با عبور از پاندمی کرونا و تقدیم جان های عزیز، بر این محور ایستاد و در یک سال اخیر و در دل جنگ بازهم به خط زدند و صحنه های ماندگاری ثبت شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که بیش از یک‌سال از انتصاب وی می گذرد، در اکثر موقعیت های راهبری در این دانشگاه بزرگ، متمرکز بر حل بحران های جنگ ۱۲ روزه، اتفاقات دی ماه و جنگ اخیر و همچنین اثرات بعدی آن به سیستم آموزش، بهداشت و درمان دانشگاه بوده و تلاش نموده تا برخلاف رویه های مرسوم از انتصابات شتاب زده، اتوبوسی و تحت فشار پرهیز نماید. اعتماد به تیم های مدیریتی و اصلاح ریل گذاری با همراهی همه ارکان دانشگاه از اولویت های ریاست دانشگاه است.

منصفانه باید توجه داشت که بسیاری از معاونین و پست های اجرایی هم چنان در بدنه دانشگاه و بدون تغییر از دوره قبل در حال ارائه خدمت هستند، اما در خصوص انتصابات اخیر در مراکز تحقیقاتی اگر چه برای کارکنان و فعالان حوزه سلامت و خبرنگاران و روزنامه نگاران اصیل و پرتلاش و تخصصی این حوزه آشکار است اما لازم به توضیح تکراری است که مناصب مربوط به مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها و گروهای آموزشی، موقعیت های علمی و پژوهشی است که افراد بر اساس رویه مشخص و یک دوره زمانی خاص منصوب می شوند.

بنابراین تعدادی از انتصابات به دنبال اتمام دوره، در واقع تمدید دوره مدیریتی بوده و انتصاب جدید محسوب نمی شود.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان پیشران علمی و پژوهشی کشور از ۸۴ مرکز تحقیقاتی، ۱۳ پژوهشکده و ۹۷ گروه آموزشی برخوردار است که در مورد مراکز تحقیقاتی روسای آن بر اساس ماده ۴ آئین نامه تاسیس مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کشور، به مدت ۳ سال منصوب می شوند و در خصوص مدیران گروه های آموزشی نیز بر اساس ماده ۸ آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، مصوب جلسه ۶۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بطور ویژه با تمرکز بر نظرات اعضای هیات علمی گروه های مختلف آموزشی انتصاب برای دوره ۲ ساله انجام می شود.

حال اگر این وضعیت را برای کل دانشگاه های کشور در نظر بگیریم، در ابتدای هر دوره مدیریتی در مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی شاهد هزاران انتصاب خواهیم بود و اگر به رویه های جاری و پیش گفته مسلط و آگاه نباشیم، گمان می بریم که دانشگاه ها همواره در حال طوفان انتصابات هستند.