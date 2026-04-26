به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر یکشنبه در اجتماع دخترانه (جانفدا) شقایقهای ظهور تنگستان ضمن تقدیر از حضور پرشور و حماسی مردم در حمایت از رهبری، دولت و نیروهای مسلح از این همراهی گسترده مردمی تشکر کرد و آن را نشانهای از بصیرت و اتحاد ملی دانست.
وی با اشاره به جنگ تحمیلی رمضان اظهار کرد: در این مسیر عزیزانی را از دست دادهایم و تا ابد داغدار این شهیدان خواهیم بود از رهبر عزیز که در خط مقدم ایستادگی بودند تا مردم ،فرماندهان نظامی و دانش آموزان عزیز میناب ، و یقین داریم که خون این شهدا بیپاسخ نخواهد ماند و به یاری امام زمان عج انتقام آن را خواهیم گرفت.
فرماندار تنگستان افزود: راهی که امام (ره) برای این کشور ترسیم کرد، مسیر آزادگی، ایثار و سلحشوری است، همان راهی که امام حسین (ع) برای مؤمنان به یادگار گذاشت و امروز ملت ایران با اقتدار در این مسیر حرکت میکند.
وی با اشاره به تهدیدات دشمنان گفت: دشمنان ما تصور میکنند میتوانند با ایجاد تفرقه به اهداف خود برسند، اما ملت و مسئولین ایران با وحدت، یکپارچگی و تبعیت از یک رهبر، یک کشور و یک دین، تا آخر پای این مسیر ایستاده است.
سلیمانی تأکید کرد: این اتحاد، همدلی و صلابت که در کشور شکل گرفته، باید تداوم داشته باشد؛ همانگونه که در ماههای اخیر شاهد حمایت گسترده مردم بودیم و این انسجام و همدلی است که مایه یا پیروزی ما خواهد بود.
وی ادامه داد: این حرکت مردمی حرکتی ارزشمند است که میتواند زمینهساز ظهور حضرت ولیعصر (عج) باشد و ملت ایران دست از آن برنخواهند داشت تا چشم دشمنان نظام کور شود و مثل همیشه مأیوس شوند.
فرماندار تنگستان همچنین از فرماندهان سپاه و ائمه جمعه شهرهای اهرم و دلوار نیروهای نظامی و انتظامی ، هیأتهای مذهبی ، موکب داران ، نیروهای انقلابی و تمامی مردم ، گروههای مردمی و مسئولانی که در برگزاری این اجتماعات نقش داشتند، قدردانی کرد و گفت: تنگستان همواره پرچمدار مبارزه با استکبار بوده است.
وی افزود: ما ملت امام حسین (ع) هستیم، ملتی که از شهادت هراسی ندارد و تا آخر ایستادگی کردند و به فضل الهی بزودی در همین مکان، جشن پیروزی حق علیه باطل برگزار می کنیم.
