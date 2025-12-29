به گزارش خبرنگار مهر، امید سقلی، ظهر دوشنبه در همایش میثاق، بصیرت و برادری با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و به‌ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی در طول نزدیک به نیم قرن حیات خود، صحنه‌های بی‌نظیری از وفاداری و ایستادگی ملت ایران را به نمایش گذاشته است.

وی با اشاره به نقش مردم در مقاطع حساس تاریخ انقلاب افزود: در دوره‌ای، ملت ایران با سلاح در دست از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند و حماسه هشت سال دفاع مقدس را رقم زدند و در مقاطع دیگر، با اتحاد، همدلی و پشتیبانی از مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح، دشمنان را در جنگ‌های ترکیبی و روانی شکست دادند.

فرماندار بندرترکمن با تأکید بر اهمیت وحدت اقوام و مذاهب گفت: مردم بندرترکمن، اعم از شیعه و سنی و از همه گرایش‌ها و سلایق، همواره در برابر توطئه‌ها و فریب‌های دشمنان ایستاده‌اند و امروز نیز با حضور یکپارچه خود، پیام روشنی به دوستان و دشمنان انقلاب ارسال می‌کنند.

سقلی این اجتماع مردمی را نماد «اتحاد مقدس» دانست و اظهار کرد: این همدلی و یک‌رنگی، باعث تقویت جبهه دوستان انقلاب و ناامیدی دشمنان شده و نشان می‌دهد ملت ایران تا پای جان پای آرمان‌های امامین انقلاب و خون پاک شهدا ایستاده است.

وی در پایان، ضمن تبریک ماه مبارک رجب و میلاد باسعادت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، از حضور علما، مسئولان، مهمانان استانی و مردم بندرترکمن قدردانی کرد و تأکید کرد: این وحدت و انسجام، سرمایه بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران است که باید بیش از پیش حفظ و تقویت شود.