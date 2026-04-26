تشدید نظارت بر اصناف مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی از اجرای تشدید طرح نظارت مستمر بر واحدهای صنفی در مشهد خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۹ هزار و ۳۵۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتهاند که منجر به تشکیل ۸۱۹ پرونده تخلف و مهر و موم ۱۶ واحد شده است.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد افزود: پروندههای تخلف تشکیلشده پس از تکمیل، برای رسیدگی نهایی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شدهاند.
وی عمده تخلفات مشاهدهشده را شامل گرانفروش، عدم درج قیمت و عدم رعایت قوانین و مقررات نظام صنفی عنوان و اضافه کرد: ارزش ریالی پروندههای تخلف تشکیل شده در این مدت، بیش از ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
صیادی همچنین به بازگرداندن وجوه حاصل از گرانفروشی به مصرفکنندگان اشاره کرد و گفت: در همین بازه زمانی، مبلغ ۳۶ میلیارد و ۴۲۴ میلیون ریال بابت تخلف گرانفروشی از واحدها اخذ و به زائران و مجاوران بازگردانده شده است.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: این اقدامات در حالی صورت میگیرد که نظارتها بر بازار مشهد، به ویژه در ایام پرترافیک، تشدید شده است تا از هرگونه اجحاف در حق مشتریان جلوگیری شود.
