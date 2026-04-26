  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷

تشدید نظارت بر اصناف مشهد

تشدید نظارت بر اصناف مشهد

مشهد- مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد از اجرای تشدید طرح نظارت مستمر بر واحدهای صنفی در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی از اجرای تشدید طرح نظارت مستمر بر واحدهای صنفی در مشهد خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۹ هزار و ۳۵۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته‌اند که منجر به تشکیل ۸۱۹ پرونده تخلف و مهر و موم ۱۶ واحد شده است.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد افزود: پرونده‌های تخلف تشکیل‌شده پس از تکمیل، برای رسیدگی نهایی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده‌اند.

وی عمده تخلفات مشاهده‌شده را شامل گران‌فروش، عدم درج قیمت و عدم رعایت قوانین و مقررات نظام صنفی عنوان و اضافه کرد: ارزش ریالی پرونده‌های تخلف تشکیل‌ شده در این مدت، بیش از ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

صیادی همچنین به بازگرداندن وجوه حاصل از گران‌فروشی به مصرف‌کنندگان اشاره کرد و گفت: در همین بازه زمانی، مبلغ ۳۶ میلیارد و ۴۲۴ میلیون ریال بابت تخلف گران‌فروشی از واحدها اخذ و به زائران و مجاوران بازگردانده شده است.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که نظارت‌ها بر بازار مشهد، به ویژه در ایام پرترافیک، تشدید شده است تا از هرگونه اجحاف در حق مشتریان جلوگیری شود.

کد مطلب 6812251

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها