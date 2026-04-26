به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با اشاره به مصوبات جلسه امروز هیأت وزیران، جزئیات تصمیمات دولت در حوزه صنعت برق را تشریح کرد.
وی گفت: در این جلسه، آییننامه مواد ۸ و ۹ برنامه ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق به تصویب رسید که بر اساس آن، شیوهنامه تعیین نرخ سوخت مصرفی برای تولید برق توسط وزارت نیرو تعیین میشود.
معاون اول رئیسجمهور افزود: مطابق این آییننامه، تمامی منابع حاصل از فروش سوخت به حساب تسویه یارانه و بهینهسازی واریز خواهد شد و این منابع در قالب لوایح بودجه سنواتی برای تسویه مابهالتفاوت هزینه تأمین برق مشترکین دارای تعرفه مخفف، بازپرداخت تعهدات دولت بابت سوخت صرفهجوییشده و اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی مورد استفاده قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: این سازوکار در جهت ساماندهی منابع و مصارف، و بهبود مدیریت در بخش انرژی کشور طراحی شده است.
عارف همچنین از تصویب آییننامه اجرایی بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: این آییننامه در راستای توسعه معاملات برق در بورس انرژی، افزایش رقابتپذیری و ایجاد شفافیت در این حوزه تدوین و تصویب شده است.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: با اجرای این مصوبات، بسترهای لازم برای ارتقای کارآمدی بازار برق و بهبود مدیریت منابع انرژی در کشور فراهم خواهد شد.
