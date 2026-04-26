تلف شدن ۲۵۰ رأس گوسفند در پی برخورد صاعقه در مراتع روستای سهرین زنجان

علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر از تلف شدن ۲۵۰ رأس گوسفند بر اثر برخورد مستقیم صاعقه در ارتفاعات روستای «سهرین» از توابع این شهرستان خبر داد و گفت: این حادثه عصر امروز(یکشنبه )چراگاههای ارتفاعات روستای سهرین و بر اثر برخورد مستقیم صاعقه با گله گوسفندان اتفاق افتاد.
وی افزود: بنابر گزارش بخشدار قرهپشتلو، تمامی دامهای تلف شده متعلق به روستاییان سهرینی بوده است.
فرماندار زنجان با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع حادثه، دستگاههای متولی (دامپزشکی، جهاد کشاورزی و محیط زیست) در محل حاضر شدند، تصریح کرد: عملیات امحای بهداشتی اجساد دامها طبق ضوابط و با نظارت کامل کارشناسان در حال انجام است تا از هرگونه خطر احتمالی بهداشتی و زیستمحیطی جلوگیری شود.
کاظمی درباره میزان خسارت وارده گفت: هنوز برآورد دقیقی از ارزش دامهای تلف شده صورت نگرفته، اما پس از انجام کارشناسیهای لازم، آمار نهایی اعلام خواهد شد.
فرماندار زنجان در پایان با اشاره به فصل بهار و افزایش بارشهای رگباری و رعد و برق، تأکید کرد: صاعقه یکی از مخاطرات جدی جوی در این فصل است که متأسفانه ممکن است به تلفات دامی و حتی جان باختن افراد منجر شود. از دامداران و روستاییان خواست میشود به هشدارها و اخطارهای هواشناسی توجه جدی کرده و از چرای دام در ارتفاعات و مناطق باز هنگام وقوع طوفان و رعد و برق خودداری کنند.
