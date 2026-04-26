۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۲۳

در رقابت های اسنوکر قهرمانی جهان؛

جدال وفایی و «ترامپ» به راند سوم کشیده شد

جدال ملی پوش اسنوکر ایران با مرد شماره یک اسنوکر جهان به راند سوم کشیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های اسنوکر قهرمانی جهان از ۲۹ فروردین تا ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ (۱۸ آوریل تا ۴ می) در شهر شفیلد انگلستان و در سالن تاریخی کروسیبل برگزار می‌شود. وفایی در جمع ۱۶ بازیکن برتر این رقابت‌ها به مصاف جاد ترامپ رفت و در پایان بخش دوم این دیدار، نتیجه ۹ بر ۷ به سود حریف انگلیسی شد و همه چیز به راند آخر کشیده شد. در پایان بخش نخست هر دو نفر ۴ بر ۴ مساوی شدند.

بخش نهایی روز دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰ برگزار خواهد شد. وفایی در صورت پیروزی مقابل ترامپ، در مرحله بعد به مصاف برنده دیدار مارک سلبی و وو ییژه خواهد رفت.

نماینده کشورمان در گام نخست مرحله اصلی، مقابل سی جیاهو از چین قرار گرفت و با ارائه نمایشی برتر، با نتیجه ۱۰ بر ۳ به پیروزی رسید تا با شایستگی راهی مرحله بعد شود و دیدار با مرد شماره یک جهان را تجربه کند.

وفایی برای رسیدن به مرحله اصلی مسابقات نیز عملکرد درخشانی در مرحله مقدماتی داشت؛ او با نتایج ۱۰ بر ۲ مقابل مایکل اشتروبارزیک از لهستان و ۱۰ بر ۴ برابر گائو یانگ از چین، جواز حضور در سالن معتبر کروسیبل ـ میزبان سنتی رقابت‌های قهرمانی جهان ـ را کسب کرد.

مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان از سال ۱۹۲۷ آغاز شده و از سال ۱۹۷۷ تاکنون به‌طور مستمر در سالن کروسیبل شفیلد برگزار می‌شود. در دوره گذشته این رقابت‌ها نیز ژائو زینتونگ از چین عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرده بود.

