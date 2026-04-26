جدال وفایی و «ترامپ» به راند سوم کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های اسنوکر قهرمانی جهان از ۲۹ فروردین تا ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ (۱۸ آوریل تا ۴ می) در شهر شفیلد انگلستان و در سالن تاریخی کروسیبل برگزار می‌شود. وفایی در جمع ۱۶ بازیکن برتر این رقابت‌ها به مصاف جاد ترامپ رفت و در پایان بخش دوم این دیدار، نتیجه ۹ بر ۷ به سود حریف انگلیسی شد و همه چیز به راند آخر کشیده شد. در پایان بخش نخست هر دو نفر ۴ بر ۴ مساوی شدند.

بخش نهایی روز دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰ برگزار خواهد شد. وفایی در صورت پیروزی مقابل ترامپ، در مرحله بعد به مصاف برنده دیدار مارک سلبی و وو ییژه خواهد رفت.

نماینده کشورمان در گام نخست مرحله اصلی، مقابل سی جیاهو از چین قرار گرفت و با ارائه نمایشی برتر، با نتیجه ۱۰ بر ۳ به پیروزی رسید تا با شایستگی راهی مرحله بعد شود و دیدار با مرد شماره یک جهان را تجربه کند.

وفایی برای رسیدن به مرحله اصلی مسابقات نیز عملکرد درخشانی در مرحله مقدماتی داشت؛ او با نتایج ۱۰ بر ۲ مقابل مایکل اشتروبارزیک از لهستان و ۱۰ بر ۴ برابر گائو یانگ از چین، جواز حضور در سالن معتبر کروسیبل ـ میزبان سنتی رقابت‌های قهرمانی جهان ـ را کسب کرد.

مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان از سال ۱۹۲۷ آغاز شده و از سال ۱۹۷۷ تاکنون به‌طور مستمر در سالن کروسیبل شفیلد برگزار می‌شود. در دوره گذشته این رقابت‌ها نیز ژائو زینتونگ از چین عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرده بود.