به گزارش خبرنگار مهر بعد از ظهر یکشنبه، آیتالله حبیبالله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه کرمانشاه در جلسه شورای فرهنگ عمومی با تبیین نقش اساسی فرهنگ در تعالی جوامع، اظهار کرد: فرهنگ جایگاهش بهمنزله روح برای جسم است که اگر روح از این جسم فاصله بگیرد، جسم به یک مردار متعفن تبدیل خواهد شد.
وی با تبریک میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) و حضرت امام رضا (ع)، از برنامههای فرهنگی دهه کرامت قدردانی کرد و افزود: با وجود روزهای پایانی دهه کرامت، برنامههای اجراشده و حضور خادمان حرم رضوی (ع) در استان و برگزاری مراسم در مساجد و مراکز مختلف، بسیار ارزشمند و اثرگذار بود و فضای معنوی ویژهای ایجاد کرد.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با تأکید بر لزوم پیگیری مصوبات فرهنگی، تصریح کرد: برخی مصوبات شورای فرهنگ عمومی در سال ۱۴۰۴ هنوز اجرایی نشده است و پیگیری اجرای آنها اهمیت بالایی دارد؛ لذا لازم است در جلسات آینده گزارش دقیقی در این خصوص ارائه شود.
آیتالله غفوری این شورا را مهمترین نهاد فرهنگی استان دانست و بیان کرد: مصوبات شورای فرهنگ عمومی پس از ابلاغ، جنبه قانونی دارد و لازمالاجراست، ازاینرو برگزاری منظم و جدی این جلسات امری ضروری است.
امامجمعه کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت امام سید علی خامنهای (اعلیاللهمقامه)، اظهار کرد: این شهادت در شأن ایشان بود و همانند جد بزرگوارشان امام حسین (ع) این نوع شهادت حق ایشان محسوب میشود و ما این ضایعه را به امت اسلامی تسلیت عرض میکنیم.
ایشان انتخاب رهبری جدید را نشانه هدایت الهی و ضربهای سنگین به دشمن دانست و بیان کرد: با عنایت حضرت ولیعصر (عج)، انتخاب حضرت آیتالله حاج سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) ضربهای سنگین به دشمن وارد کرد. در واقع وعده الهی «مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا» محقق شد و مسیر هدایت امت اسلامی تداوم یافت.
نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به پیامدهای عمیق حوادث اخیر، عنوان کرد: در عرصه فرهنگی پس از شهادت امام شهید و جنگی که دشمن با نادانی و حماقت تحمیل کرد، شاهد یک جوشش و تحول بنیادین فرهنگی در جامعه بودیم؛ تحولی که دقیقاً همان هدفی است که انقلاب اسلامی برای آن شکل گرفت و همه انبیا و اولیا در طول تاریخ برای تحقق آن رنج کشیدند، مجاهدت کردند و حتی به شهادت رسیدند.
وی با تبیین آثار معنوی این اتفاقات افزود: جوشش این خون پاک ثاراللهی، همانند خون حضرت اباعبدالله (ع)، موجب دگرگونی عمیق قلوب شد و این تحول تا آنجا گسترده بود که تماسهای فراوان مردم با دفتر رهبر معظم انقلاب برای طلب حلالیت، موجب صدور اطلاعیهای مبنی بر بخشش همگانی از سوی امام شهید پیش از شهادت شد.
آیتالله غفوری با اشاره به شکلگیری فرهنگ مقاومت در جهان تصریح کرد: این ایستادگی و استقامت که در پی این شهادت بزرگ پدید آمد، ملت را یکپارچه به میدان آورد و فرهنگ مقاومت را بهعنوان موفقترین الگو در برابر استکبار به جهان معرفی کرد؛ بهگونهای که امروز این فرهنگ به یک الگوی بینالمللی تبدیل شده است. این خون پاک همچنان در حال اثرگذاری است و نشان میدهد ایستادگی در راه دین، قرآن، کشور و عزت ملی، انسان را به سعادت میرساند.
امامجمعه کرمانشاه در خصوص تحولات داخلی و احیای فرهنگ ایثار خاطرنشان کرد: در داخل کشور نیز فرهنگ ایثار، شهادت و فداکاری بهصورت گسترده احیا شد و امروز شاهد آمادگی عمومی مردم برای جانفشانی هستیم؛ بهگونهای که ثبتنام در عرصههای ایثارگری نشانهای بارز از این روحیه است. این حوادث موجب شد فرهنگ حضور در صحنه، احساس مسئولیت و ایستادگی که سالها مورد تأکید امام شهید بود، در میان مردم نهادینه شود.
وی با اشاره به گسترش همدلی و مشارکت اجتماعی گفت: در این شرایط، فرهنگ همدلی بهشدت تقویت شد و مردم در حمایت از آسیبدیدگان و پیشبرد امور ملی، با ایثار مالی و جهادی وارد میدان شدند. انسجام ملی و اتحاد مقدس نیز که از مهمترین توصیههای امام شهید بود، در این مقطع بهخوبی تحقق یافت و نقش تعیینکنندهای در عبور کشور از شرایط حساس ایفا کرد.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه یادآور شد: در مقطعی که کشور با فاقد رهبری مواجه بود، ملت با حضور در صحنه نقشآفرینی کرد و نتیجه آن، شکلگیری بیعتی یکپارچه و کمنظیر بود که از جلوههای امداد الهی بهشمار میرود. اعتماد مردم به مسئولان و نیروهای نظامی که از دل این اتحاد شکل گرفت، مانع بروز بحرانهای اقتصادی شد و شرایطی از آرامش و ثبات را رقم زد.
آیتالله غفوری در پایان با تأکید بر لزوم بهرهبرداری از این فرصت فرهنگی بیان کرد: امروز در یک برهه مهم از تحول فرهنگی قرار داریم و لازم است شورای فرهنگ عمومی و همه نهادهای فرهنگی، اعم از دولتی و مردمی، با همافزایی از این بستر ایجادشده برای پیشرفت فرهنگی کشور به بهترین نحو بهرهبرداری کنند.
