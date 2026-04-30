به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری عصر پنجشنبه در همایش تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی که با حضور ائمه جمعه و جماعات مساجد کرمانشاه برگزار شد، به تحلیل آخرین تحولات جنگ تحمیلی اخیر پرداخت.

وی در آغاز سخنان خود با تبریک میلاد باسعادت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام)، این نشست را محفل نورانی، معنوی، علمی و آسمانی توصیف کرد و از حضور حاضران قدردانی نمود.

امام‌جمعه کرمانشاه با اشاره به فداکاری مسئولان و نیروهای میدانی اظهار کرد: در جریان حوادث اخیر، ایستادگی‌هایی رقم خورد که باید در تاریخ ثبت شود و در برخی صحنه‌ها یادآور حماسه عاشورا بود.

آیت‌الله غفوری افزود: با وجود طراحی‌های گسترده جبهه استکبار، همه این نقشه‌ها با اراده الهی و به دست مؤمنان، نیروهای نظامی و همراهی مردم خنثی شد.

وی با تجلیل از رزمندگان و شهدا گفت: قدردانی از نیروهای حاضر در میدان وظیفه‌ای همگانی است و شهدای والامقام جایگاهی بسیار ارزشمند دارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به سختی‌های جنگ اخیر بیان کرد: در برخی صحنه‌ها شرایط به‌گونه‌ای بود که انسان را به یاد مصائب کربلا می‌انداخت.

وی ادامه داد: خانواده‌های شهدا نیز در این مسیر با صبر و استقامت مثال‌زدنی نقش‌آفرینی کردند و صحنه‌های دشواری را پشت سر گذاشتند.

آیت‌الله غفوری با اشاره به شهادت فرماندهان مقاومت تصریح کرد: این رخدادها صحنه‌هایی ماندگار در تاریخ رقم زد و جلوه‌ای از ایمان و ایستادگی بود.

وی تأکید کرد: در این دوره تاریخی، ملت ایران با ایستادگی خود موجب تحول معنوی و بیداری عمیق در جامعه شد.

امام‌جمعه کرمانشاه با بیان اینکه پیروزی‌ها باید در چارچوب نگاه توحیدی تحلیل شود، گفت: همه موفقیت‌ها به اراده الهی بازمی‌گردد و مؤمنان ابزار تحقق این اراده هستند.

وی افزود: قرآن کریم نیز پیروزی‌ها را به نصرت الهی نسبت می‌دهد و نقش اصلی را برای خداوند متعال قائل است.

آیت‌الله غفوری با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: این حضور نشانه تحول دل‌ها و عنایت الهی برای پشتیبانی از انقلاب اسلامی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت ملی تأکید کرد و گفت: هرگونه اقدام یا سخنی که موجب تضعیف اتحاد جامعه شود، آسیب‌زا خواهد بود.

امام‌جمعه کرمانشاه با اشاره به اهمیت بصیرت افزود: انقلابی‌گری بدون تشخیص صحیح معنا ندارد و باید در گفتار و رفتار دقت لازم رعایت شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش روحانیون و فعالان فرهنگی استان گفت: روحانیت و نیروهای انقلابی استان کرمانشاه در مسیر همراهی با رهبر معظم انقلاب اسلامی تا پای جان ایستاده‌اند.