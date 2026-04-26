به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، با وجود آتش بس بین بیروت و رژیم تل آویو، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل با اجرای حملات متعدد ، شهرک ها و روستاهای مختلف را در جنوب لبنان هدف حملات خود قرار داد که این حملات چندین شهید و زخمی برجای گذاشت.

بر اساس این گزارش، مناطق کفرا و یاطر و منطقه حرش علی الطاهر و منطقه واقعه بین شهرک های صدیقین و جبال البطم در جنوب لبنان، هدف حملات هوایی جنگنده های صهیونیست قرار گرفتند.

پیشتر جنگنده های این رژیم، شهرک برج قلاویه را هدف حمله قرار دادند که بر اثر آن سه نفر از اعضای یک خانواده شهید از جمله یک کودک و یک زن، شهید شدند.

اشغالگران صهیونیست همچنین شهرهای نبطیه الفوقه، میفادون و کفر تبنیت در شهرستان نبطیه از استان نبطیه را هدف قرار دادند.

صبح امروز، خبرنگار المیادین در جنوب لبنان گزارش داد که اشغالگران دو حمله هوایی به شهرهای زوطر غربی و زوطر شرقی در شهرستان النبطیه انجام دادند.

وی خاطرنشان کرد که اشغالگران علاوه بر منطقه بین شهرهای زوطر و میفادون، ارتفاعات علی الطاهر را نیز با آتش توپخانه گلوله باران کردند.

خبرنگار المیادین همچنین از پروازهای فشرده جنگنده های رژیم اسرائیل در ارتفاع پایین بر فراز شهرها و روستاهای جنوب لبنان خبر داد.

وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که تعداد کل تلفات حملات اسرائیل به آن کشور امروز به ۱۴ شهید و ۳۷ زخمی بوده و مجموع تلفات تجاوز گسترده رژیم اسرائیل از دوم مارس تا ۲۶ آوریل به ۲۵۰۹ شهید و ۷۷۵۵ زخمی رسیده است.