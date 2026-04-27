خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: در دل طبیعت سرسبز و چشمنواز حوالی سنندج، روستایی آرام و دلنشین به نام نوره قرار گرفته که علاوه بر زیباییهای طبیعی، گنجینهای معنوی را در خود جای داده است؛ مقبره آیتالله مردوخ، عالمی برجسته که نام و یادش همچنان در میان مردم منطقه زنده است.
روستای نوره از جمله روستاهای گردشگری اطراف سنندج به شمار میرود که بهواسطه موقعیت جغرافیایی خاص، طبیعت بکر و جاذبههای فرهنگی، در سالهای اخیر مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.
در میان این جاذبهها، مقبره آیتالله مردوخ جایگاهی ویژه دارد؛ مکانی که نهتنها برای اهالی منطقه بلکه برای بسیاری از مسافران، نمادی از معنویت، آرامش و پیوند با تاریخ دینی و فرهنگی محسوب میشود.
مقبرهای با هویت تاریخی و معنوی
آیتالله مردوخ از علمای برجسته و تأثیرگذار منطقه کردستان بود که در دوران حیات خود نقش مهمی در ترویج معارف دینی و هدایت مردم ایفا کرد.
پس از درگذشت وی، محل دفن ایشان در روستای نوره بهتدریج به زیارتگاهی محلی تبدیل شد و با گذر زمان، به یکی از نقاط شاخص مذهبی در اطراف سنندج بدل گشت.
گردشگرانی که به نوره سفر میکنند، معمولاً بازدید از مقبره آیتالله مردوخ را در برنامه خود قرار میدهند این تلفیق گردشگری طبیعی و معنوی، تجربهای متفاوت برای مسافران رقم میزند
فضای مقبره ساده اما روحنواز است؛ معماری آن با حفظ اصالت بومی منطقه، حالوهوایی صمیمی و بیتکلف دارد که همین سادگی، بر جذابیت معنوی آن افزوده است، زائران با ورود به این مکان، حس آرامش خاصی را تجربه میکنند؛ گویی از هیاهوی زندگی شهری فاصله گرفته و در فضایی سرشار از سکون و تأمل قرار میگیرند.
نوره؛ روستایی در مسیر گردشگری
روستای نوره علاوه بر این مقبره، خود نیز از ظرفیتهای قابل توجه گردشگری برخوردار است قرارگیری در دامنههای سرسبز، وجود باغات و چشماندازهای طبیعی، و همچنین سبک زندگی سنتی مردم، این روستا را به مقصدی جذاب برای علاقهمندان به گردشگری روستایی تبدیل کرده است.
گردشگرانی که به نوره سفر میکنند، معمولاً بازدید از مقبره آیتالله مردوخ را در برنامه خود قرار میدهند این تلفیق گردشگری طبیعی و معنوی، تجربهای متفاوت برای مسافران رقم میزند؛ تجربهای که در آن، هم زیباییهای طبیعت و هم آرامش روحی بهطور همزمان در دسترس است.
استقبال زائران در طول سال
یکی از ویژگیهای قابل توجه این مکان، حضور مستمر زائران در طول سال است برخلاف برخی اماکن زیارتی که در ایام خاصی از سال شلوغ میشوند، مقبره آیتالله مردوخ تقریباً در تمام فصول سال پذیرای بازدیدکنندگان است.
در ایام تعطیلات و مناسبتهای مذهبی، این حضور پررنگتر میشود و خانوادهها از شهرها و روستاهای اطراف، برای زیارت و گذراندن اوقاتی معنوی به این مکان میآیند بسیاری از زائران بر این باورند که فضای این مقبره، فرصتی برای تجدید روحیه و دوری از دغدغههای روزمره فراهم میکند.
پیوند فرهنگ، مذهب و گردشگری
مقبره آیتالله مردوخ نمونهای روشن از پیوند میان فرهنگ بومی، باورهای دینی و ظرفیتهای گردشگری است چنین مکانهایی میتوانند نقش مهمی در توسعه گردشگری پایدار ایفا کنند؛ بهویژه در مناطقی مانند کردستان که از تنوع فرهنگی و طبیعی بالایی برخوردارند.
کارشناسان حوزه گردشگری معتقدند معرفی بهتر اینگونه جاذبهها، میتواند به رونق اقتصادی روستاها نیز کمک کند، حضور گردشگران علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی برای اهالی، به حفظ و احیای میراث فرهنگی نیز کمک میکند.
ضرورت توجه به زیرساختها
با وجود ظرفیتهای موجود، توسعه زیرساختهای گردشگری در روستای نوره و اطراف مقبره آیتالله مردوخ، همچنان یکی از نیازهای اساسی به شمار میرود، بهبود مسیرهای دسترسی، ایجاد امکانات رفاهی برای زائران و ساماندهی فضای اطراف مقبره، از جمله اقداماتی است که میتواند به جذب بیشتر گردشگران کمک کند.
برای بسیاری از مسافران، سفر به نوره و بازدید از مقبره آیتالله مردوخ، تجربهای متفاوت از گردشگری است تجربهای که در آن خبری از شلوغیهای معمول مقاصد توریستی نیست و آرامش، مهمترین عنصر آن به شمار میرود
در سالهای اخیر، برخی اقدامات در این زمینه انجام شده، اما همچنان تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد توجه بیشتر مسئولان به این موضوع، میتواند این مکان را به یکی از قطبهای گردشگری مذهبی در استان کردستان تبدیل کند.
تجربهای متفاوت برای مسافران
برای بسیاری از مسافران، سفر به نوره و بازدید از مقبره آیتالله مردوخ، تجربهای متفاوت از گردشگری است تجربهای که در آن، خبری از شلوغیهای معمول مقاصد توریستی نیست و آرامش، مهمترین عنصر آن به شمار میرود.
نشستن در فضای آرام مقبره، قدم زدن در کوچههای روستا و گفتوگو با مردم محلی، بخشی از این تجربه است که در ذهن گردشگران باقی میماند همین ویژگیها باعث شده تا این منطقه بهتدریج در میان مقاصد مورد علاقه گردشگران داخلی جای خود را باز کند.
مقبره آیتالله مردوخ در روستای نوره، فراتر از یک مکان زیارتی، نمادی از هویت فرهنگی و معنوی منطقه است؛ جایی که گذشته و حال در کنار هم معنا پیدا میکنند این مکان با ظرفیتهای ارزشمند خود، میتواند به یکی از نقاط شاخص گردشگری مذهبی در کردستان تبدیل شود بهشرط آنکه معرفی و توجه لازم به آن صورت گیرد.
در روزگاری که بسیاری از افراد بهدنبال آرامش و فاصله گرفتن از شتاب زندگی مدرن هستند، چنین مکانهایی میتوانند پناهگاهی برای روح و فرصتی برای بازگشت به خویشتن باشند؛ فرصتی که در دل طبیعت و معنویت نوره، بهخوبی فراهم شده است.
